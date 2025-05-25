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Общество

Саженцы голубой ели, туи, спиреи, жасмина высадили волонтеры в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

26 мая 2025 16:45  [302] Общество
Саженцы голубой ели, туи, спиреи, жасмина высадили волонтеры в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Более 100 волонтеров Нижнего Новгорода приняли участие в экологической акции «Зеленая волна», организованной компаниями «Эн+» и РУСАЛ. В рамках мероприятия озеленение прошло сразу на нескольких площадках: сотрудники ресурсоснабжающих организаций благоустроили территории предприятий, а семейные волонтеры с детьми высадили саженцы в Книжном парке.

В Книжном парке Централизованной библиотечной сети Автозаводского района участие приняли многодетные семьи с детьми (самому младшему участнику всего 11 месяцев), библиотекари и члены Молодежного совета ГК «Эн+ Тепло Волга». Волонтеры высадили саженцы туи, голубой ели, жасмина, спиреи и калины.

Для юных участников мероприятие стало настоящим мастер-классом по озеленению. Куратор Книжного парка рассказал детям, как правильно выбирать место для посадки и ухаживать за саженцами.

«Сегодня наши дети впервые высадили деревья, и они были в восторге от этого процесса! Мы почувствовали себя частью большого доброго дела», — поделилась впечатлениями Елена Бабенко, мама четверых детей и участница Ассоциации многодетных семей Автозаводского района.

Директор Централизованной библиотечной системы Автозаводского района Людмила Девяткина отметила практическую пользу от акции: «Подрастая, деревья создадут уютные тенистые зоны для комфорта читателей библиотеки и посетителей Книжного парка. Это прекрасный пример того, как забота о природе способствует созданию гармоничной городской среды и повышению качества жизни людей».

«Акция «Зеленая волна» — это отличная инициатива по улучшению экологического облика городского пространства и значительный вклад в здоровое будущее нашего города», — подчеркнул заместитель генерального директора филиала «Нижегородский» ГК «Эн+ Тепло Волга» Алексей Родин.

С 2018 года акция «Зеленая волна» объединяет более 8 тысяч городских и корпоративных волонтеров в стремлении преобразить родные города.

Организатор мероприятия — Фонд «Центр социальных программ», реализующий программу развития корпоративного волонтерства «Помогать просто».
За годы проведения акции в городах ответственности компаний появилось более 11 тысяч новых деревьев, кустарников и декоративных многолетних растений.

В 2025 году в «Зеленой волне» участвуют жители 24 городов, включая Нижний Новгород, Иркутск, Братск, Волгоград, Красноярск, Новокузнецк и Саяногорск. Волонтеры высаживают растения более чем в 30 общественных пространствах: парках, скверах, школах и подшефных социальных учреждениях.

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