Книжный парк открылся в Нижнем Новгороде на средства гранта "Города со знаком плюс" Общество

В Нижнем Новгороде открылся Книжный парк — новое общественное пространство для семейного отдыха и культурных мероприятий. Парк создан на территории Библиотечно-досугового центра в Автозаводском районе (проспект Молодежный, 44 Б) на средства гранта Эн+ «Города со знаком плюс».



В парке продумано все для удобства и уютного отдыха нижегородцев. В «Книжной теплице» и беседке под куполом уже проходят мастер-классы, «громкие» чтения для детей и взрослых. На сцене звучит живая музыка в исполнении нижегородских музыкантов, будут проходить вечерние кинопоказы под открытым небом, экоярмарки, гаражные распродажи и другие активности. В Литературном огороде расцвели ирисы, флоксы, петунии. Рассадой поделились нижегородские садоводы, библиотекари и читатели библиотек. К озеленению территории Книжного парка также присоединились волонтеры компании «Эн+ Тепло Волга» в рамках экологической акции «Зеленая волна».



«Новое место для семейного отдыха — Книжный парк уже стал популярным у нижегородцев и гостей города. Проект реализован в рамках грантового конкурса «Города со знаком плюс» Эн+, который дает возможность создавать и улучшать общественные пространства по всей стране. Эн+ уделяет особое внимание развитию городской инфраструктуры и благоустройству Нижнего Новгорода, благодаря чему открываются подобные места для досуга», - сказал заместитель генерального директора филиала «Нижегородский» ГК «Эн+ Тепло Волга» Алексей Родин.

Уникальность проекта в том, что это живой организм, который будет постоянно развиваться и наполняться событиями для приятного семейного досуга, уверена директор Централизованной библиотечной системы Автозаводского района Людмила Девяткина. «Раньше здесь был заброшенный пустырь, а теперь современное общественное пространство, в котором каждый нижегородец найдет занятие по душе», - сказала она.

Постоянная читательница библиотеки Елена Гришина пришла на открытие с сыном Егором.

«Новость про создание тематического парка для любителей книг и комфортного отдыха нас очень порадовала. Все так ярко, радует каждый уголок. Считаю, что такой успешный опыт необходимо транслировать на другие районы Нижнего Новгорода», - поделилась впечатлениями Елена.

Книжный парк - это место для всех творческих людей, считает автор детских сказок, фэнтези-романов Александра Власова. На открытии нового пространства она провела встречу с читателями.



«Я в восторге! Здорово, что появляются разные площадки, где можно читать с комфортом. Это поможет сделать Нижний по-настоящему Книжным!», - поделилась впечатлениями писательница.



Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков пришел на открытие с подарком – книгами по истории Нижнего Новгорода.



«Благодаря буйству фантазии замечательных библиотекарей заброшенное пространство преобразилось, наполнилось светом и жизнью. А благодаря возможностям грантового проекта компании Эн+, филиал которой находится в Автозаводском районе, мы получили замечательную локацию на территории Библиотечно-досугового центра», - сказал депутат.



«Я сегодня счастлив, что открылась еще одна новая территория для жителей Автозаводского района. Сотрудники Централизованной библиотечной сети придумали и реализовали на средства гранта креативный проект. Я уверен, что эта локация будет жить и развиваться. А я с детьми и внуками с удовольствием буду приходить на мероприятия», - отметил заместитель председателя Городской Думы Владимир Тарасов.

Кстати, по статистике библиотеки Автозаводского района в год посещают более 870 тысяч нижегородцев. Книжный парк ждет в гости всех любителей чтения и комфортного отдыха! Расписание активностей можно узнать здесь.