СК разоблачил подпольный игровой клуб в центре Нижнего Новгорода Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, расследование ведётся по части 3 статьи 171.2 УК РФ — организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой.

По версии следствия, с марта по май 2025 года группа жителей Нижегородской области действовала по предварительному сговору. Используя помещения на улицах Рождественской и Октябрьской Революции, они вне установленных игорных зон организовали проведение азартных игр с применением специального игрового оборудования.

В мае текущего года незаконная деятельность была пресечена в результате совместной операции сотрудников СК России, УФСБ, ГУ МВД и бойцов СОБР Управления Росгвардии по Нижегородской области. В ходе следственных мероприятий оборудование игрового клуба было изъято.

В рамках уголовного дела обвинения предъявлены 14 участникам организованной группы. Шестеро из них заключены под стражу, двое помещены под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи продолжают сбор доказательств и устанавливают других лиц, причастных к работе подпольного заведения.

Следственное управление напоминает, что о фактах нелегальной игорной деятельности можно сообщить по телефону 8-920-069-09-41.