Выставка "Война и Мир глазами детей" открылась в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании Нижегородской области 23 мая торжественно открылась выставка участников детского творческого конкурса «Война и Мир глазами детей» (0+), посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект объединил 70 юных художников и фотографов из Нижегородской области и Донецкой Народной Республики, включая 30 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс, учрежденный министерством образования и науки Нижегородской области и организованный Региональным Центром «Вега» и Русским музеем фотографии, стал площадкой для творческого диалога поколений. В течение четырёх дней участники посещали мастер-классы от профессионалов из Нижнего Новгорода, Москвы и Калуги, работали на пленэрах и создавали произведения, отражающие их восприятие войны и мира.

«Искусство — это мост между внутренним миром автора и внешней реальностью зрителя. Каждая работа, представленная на выставке «Война и мир глазами детей», - это не просто отражение эмоций, это крик души, который заставляет нас задуматься о том, что происходит вокруг. Война, которую они видели, и мир, который они стремятся сохранить, переплетаются в их творчестве, создавая уникальное пространство для диалога. Пусть каждый из нас, стоя перед этими произведениями, ощутит ту глубину чувств, которую вложили дети, и вспомнит о важности мира в нашем обществе. Участие в этом проекте — это не только шаг к творческой карьере, но и возможность стать частью чего-то большего, что может изменить наше завтра», - отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В экспозиции представлены 54 лучшие работы - 36 картин и 18 фотографий. Среди них работа 12-летнего Мирона Якунина из Нижнего Новгорода, изобразившего войну и мир как две стороны одной реальности.

«В своем рисунке я хотел передать суть этих двух состояний. Около 10 часов ушло на создание этой картины. Главная идея моей работы заключается в том, что даже когда кажется, что мир воцарился, где-то все равно идет война", — отметил Мирон.

«Эта выставка — уникальное событие. Дети не просто рисовали или фотографировали — они вкладывали в работы свои сердца. Через искусство они узнавали истории своих семей, подвиги прадедов, учились ценить мир. Такие проекты формируют настоящих патриотов и сильных личностей», — заключил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.