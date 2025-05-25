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Общество

Почти 220 лифтов планируется заменить в Нижегородской области в 2025 году

26 мая 2025 18:20  [336] Общество
Почти 220 лифтов планируется заменить в Нижегородской области в 2025 году

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Заксобрании Нижегородской области 26 мая состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Депутаты обсудили информацию о годовом отчете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» за 2024 год.

С докладом по данному вопросу выступили генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Дмитрий Гнатюк и и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Куренков.

В 2024 году в Нижегородской области в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта с учетом работ, переходящих с предыдущих периодов, фонд выполнил 2524 вида работ в 968 многоквартирных домах на сумму около 8 млрд рублей. Это составляет 82% по количеству домов и 89% в денежном выражении от плана. Так, отремонтировано 243 крыши и 132 фасада. Заменено лифтовое оборудование в 419 домах – 1328 лифтов. На ремонт 14 многоквартирных домов – объектов культурного наследия направлено 480 млн рублей.

В планах на 2025 год – ремонт 2200 многоквартирных домов, в которых проживает более 230 тысяч человек. Планируется провести почти 4,5 тысячи видов работ, включая 3 тысячи строительно-монтажных, заменить 218 лифтов в рамках программы «Новый лифт в каждый дом» на общую сумму около 9 млрд рублей.

Как отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, работа Фонда капитального ремонта находится на постоянном контроле депутатов регионального парламента. «Каждый отремонтированный дом – это комфорт и безопасность нижегородцев. Замена лифтов – один из самых дорогостоящих видов работ. Поэтому важно, что в регионе проведена большая работа по установке новых лифтов. Это серьезное улучшение качества жизни людей», – подчеркнул спикер регионального парламента.

«Отчёт Фонда капитального ремонта традиционно вызывает много вопросов и эмоций у депутатов. Для жителей отдельных домов очень актуальна тема переноса сроков проведения капитального ремонта. Чтобы решить эту проблему, в регионе была выполнена работа по техническому обследованию многоквартирных домов», – сообщил председатель комитета регионального парламента по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

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Теги:
ЖКХ Законодательное собрание лифты
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