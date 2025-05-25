В Нижнем Новгороде обсудили, как подготовка кадров формирует будущее России Экономика

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

26 мая состоялось пленарное заседание "Роль лидеров в формировании человеческого капитала России", которое открыло деловую программу финала чемпионата "Профессионалы". Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В заседании приняли участие замминистра просвещения РФ Владимир Желонкин, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Козлов, зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, сенатор РФ от исполнительного органа госвласти Нижегородской области Ольга Щетинина, руководитель Аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов, заместитель начальника департамента управления персоналом РЖД Александр Збарский, директор по управлению персоналом в госкорпорации "Ростех" Юлия Цветкова и управляющий директор Горьковского автомобильного завода Андрей Софонов.

В ходе заседания спикеры обсудили стратегические аспекты подготовки новых рабочих кадров, управление талантами в эпоху цифровой трансформации, модернизацию системы среднего профессионального образования, а также повышение производительности труда в условиях дефицита квалифицированных специалистов.

"В условиях сегодняшних реалий основная нагрузка подготовки востребованных кадров ложится на уровень среднего профессионального образования и требует к значительного роста объема подготовки. Так, согласно прогнозу, дополнительные кадры потребностей на текущий путь, как в целом России, так и Приволжском федеральном округе, примерно две трети потребностей составляют специалисты с СПО. В округе это почти 400 тысяч, без общей потребности 620 тысяч человек", - отметил помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Сергей Козлов.

Проведение чемпионата по профессиональному мастерству является важной составляющей работы по развитию человеческого капитала. Ключевая роль в раскрытии потенциала подрастающего поколения возлагается на систему образования и этапы подготовки специалистов.

В этом году чемпионат поставил рекорд по числу участников – их количество превысило миллион человек.

По словам Козлова, стране нужны специалисты, способные разрабатывать уникальные решения, в том числе для новых, только формирующихся отраслей. Он также отметил, что рабочие профессии в промышленности и других секторах сегодня требуют глубоких знаний в области сложных технологических систем и инженерных компетенций. Подготовка таких кадров, по его мнению, является одной из приоритетных задач для всех уровней образования.

По словам замминистра просвещения РФ Желонкина, примерно 62,5% выпускников девятых классов продолжают свое образование в колледжах. При этом в системе задействовано более 3,6 тысяч образовательных организаций, 3,8 млн студентов и 199 тысяч педагогов.

Для создания квалифицированных кадров должна проводиться комплексная работа: свое "призвание" дети ищут с детского сада, а государство должно в этом помогать. В настоящее время в образовательных учреждениях существует множество различных отрядов и секций, которые становятся первым шагом к обретению профессии.

Прежде всего, работодатели ищут мультиквалифицированных специалистов, которые на выходе из колледжа обладают 3-5 профессиями. Для подготовки таких кадров нужна дуальная система система обучения, где 70% практики и только 30% теории.

"Мы ценим такие качества, как стрессоустойчивость, умение идти вперед и работать в команде, на общее дело. Конечно, важна и идеологическая составляющая, когда человек понимает, что он не просто приходит работать на конкретное предприятие, он приходит в ОПК. То есть нам нужен человек, который имеет государственное мышление, это крайне важно, чтобы такие качества формировались уже в процессе обучения. И это один из критериев, по которым мы отбираем наших сотрудников", - отметила директор по управлению персоналом в госкорпорации "Ростех" Юлия Цветкова.