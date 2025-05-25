Нижегородская дума направила дополнительные миллиарды на благоустройство и дороги Экономика

Дума Нижнего Новгорода утвердила изменения в бюджет на 2025 и 2026 годы. Решение было принято 26 мая 2025 года на очередном заседании под председательством Евгения Чинцова.

Как сообщил директор департамента финансов городской администрации Юрий Мочалкин, в текущем году доходы и расходы бюджета увеличиваются более чем на 2 млрд рублей. Дополнительные средства поступят за счёт межбюджетных трансфертов (1,67 млрд руб.) и собственных доходов города (377,8 млн руб.).

Обновлённые бюджетные параметры на 2025 год составляют: доходы — 73,3 млрд рублей, расходы — 76,9 млрд, дефицит — 3,6 млрд.

Основная часть дополнительных средств будет направлена в сферу транспорта и дорожного хозяйства — почти 1,6 млрд рублей. Из них 1,2 млрд предназначено на содержание улично-дорожной сети, остальное — на ремонт и реконструкцию дорог.

В частности, на капитальный ремонт участка улицы Малая Покровская от Звездинки до Похвалинского съезда выделено 35 млн рублей. На реконструкцию Гордеевской улицы от Московского шоссе до Народной и дороги между Верхнепечерской и Нижнепечерской улицами предусмотрено 33,3 млн рублей.

Также в бюджет заложены средства на развитие городской среды и сохранение культурного наследия.

На благоустройство детской площадки "Хохлома", расположенной напротив здания "Художественные промыслы", направят 40 млн рублей. На реставрацию объекта культурного наследия — Дома В.М. Бурмистровой, где находится Литературный музей А.М. Горького, выделено 30,4 млн рублей. Ремонт кинотеатра "Орлёнок" обойдётся в 21,5 млн рублей.

На 2026 год рост бюджета также обеспечен за счёт межбюджетных поступлений в размере 605,6 млн рублей. Доходы составят 72,07 млрд рублей, расходы — 74,75 млрд, дефицит — 2,68 млрд.

В следующем году 194,5 млн рублей направят на капитальный ремонт дорог. Ещё 411,1 млн рублей заложены на проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения для новых жилых застроек в посёлках Ольгино и Новинки.

"Большие деньги — это большая ответственность. Мы регулярно корректируем бюджет, обеспечивая его устойчивость и эффективность. Работа с профильными департаментами и вышестоящими бюджетами приносит конкретные результаты", — подчеркнул председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике городской Думы Марк Фельдман.