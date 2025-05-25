19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 мая 2025 11:42  [104] Участок под КРТ на Гребном канале выставлен на торги за 98 млн рублей
27 мая 2025 10:41  [136] Банки в Нижегородской области ужесточили выдачу потребкредитов
27 мая 2025 10:22  [92] Нижегородская область увеличила производство яиц и молока
26 мая 2025 20:25  [482] Что известно о реализации проекта по выпуску новой "Волги" в Нижнем Новгороде
26 мая 2025 20:00  [364] Два инвестпроекта на 500 млн рублей получат статус резидентов ОЭЗ "Кулибин"
26 мая 2025 18:30  [332] Нижегородская дума направила дополнительные миллиарды на благоустройство и дороги
26 мая 2025 18:15  [314] Область выделила средства на ремонт Малой Покровской в Нижнем Новгороде
26 мая 2025 17:57  [280] В Нижнем Новгороде обсудили, как подготовка кадров формирует будущее России
26 мая 2025 15:15  [373] Слушания по исполнению нижегородского бюджета за 2024 год пройдут онлайн 10 июня
26 мая 2025 13:43  [738] Обновленный прототип для нижегородского автомобиля "Волга" представили в Китае
Экономика

Нижегородская дума направила дополнительные миллиарды на благоустройство и дороги

26 мая 2025 18:30  [332] Экономика
Нижегородская дума направила дополнительные миллиарды на благоустройство и дороги

Дума Нижнего Новгорода утвердила изменения в бюджет на 2025 и 2026 годы. Решение было принято 26 мая 2025 года на очередном заседании под председательством Евгения Чинцова.

Как сообщил директор департамента финансов городской администрации Юрий Мочалкин, в текущем году доходы и расходы бюджета увеличиваются более чем на 2 млрд рублей. Дополнительные средства поступят за счёт межбюджетных трансфертов (1,67 млрд руб.) и собственных доходов города (377,8 млн руб.).

Обновлённые бюджетные параметры на 2025 год составляют: доходы — 73,3 млрд рублей, расходы — 76,9 млрд, дефицит — 3,6 млрд.

Основная часть дополнительных средств будет направлена в сферу транспорта и дорожного хозяйства — почти 1,6 млрд рублей. Из них 1,2 млрд предназначено на содержание улично-дорожной сети, остальное — на ремонт и реконструкцию дорог.

В частности, на капитальный ремонт участка улицы Малая Покровская от Звездинки до Похвалинского съезда выделено 35 млн рублей. На реконструкцию Гордеевской улицы от Московского шоссе до Народной и дороги между Верхнепечерской и Нижнепечерской улицами предусмотрено 33,3 млн рублей.

Также в бюджет заложены средства на развитие городской среды и сохранение культурного наследия.

На благоустройство детской площадки "Хохлома", расположенной напротив здания "Художественные промыслы", направят 40 млн рублей. На реставрацию объекта культурного наследия — Дома В.М. Бурмистровой, где находится Литературный музей А.М. Горького, выделено 30,4 млн рублей. Ремонт кинотеатра "Орлёнок" обойдётся в 21,5 млн рублей.

На 2026 год рост бюджета также обеспечен за счёт межбюджетных поступлений в размере 605,6 млн рублей. Доходы составят 72,07 млрд рублей, расходы — 74,75 млрд, дефицит — 2,68 млрд.
В следующем году 194,5 млн рублей направят на капитальный ремонт дорог. Ещё 411,1 млн рублей заложены на проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения для новых жилых застроек в посёлках Ольгино и Новинки.

"Большие деньги — это большая ответственность. Мы регулярно корректируем бюджет, обеспечивая его устойчивость и эффективность. Работа с профильными департаментами и вышестоящими бюджетами приносит конкретные результаты", — подчеркнул председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике городской Думы Марк Фельдман.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Гордума Деньги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных