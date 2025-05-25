Охотничий домик Баташевых в Выксе купили за 5,5 млн рублей Культура и отдых

Фото: с сайта ДОМ.РФ

Охотничий домик Баташевых в Выксе купили за 5,5 млн рублей. Об итогам аукциона сообщается на сайте Дом.РФ.

Отмечается, что объект включён в пилотную программу по восстановлению архитектурных памятников с возможностью получения льготного финансирования. Охотничий домик, являющийся памятником архитектуры конца XVIII века, ранее принадлежал семье Баташевых — владельцам Верхне-Выксунского завода.

В советское время в нем находились дом отдыха и больница. После ее закрытия заброшенное здание постепенно разрушалось. В сентябре 2022 года в здании произошел пожар и оно практически выгорело изнутри.

В лот помимо самого ОКН также входил участок площадью 1,13 га. Победителем признан предприниматель Роман Фролов, предложивший за ОКН наибольшую цену — 5,54 млн рублей.

Ранее мы писали, что заброшенное здание превратили в гостиницу с музеем полярной авиации в Чкаловске.