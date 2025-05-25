Евгений Люлин: "Дзержинск стал одним из первых городов, где матчи по пешему футболу начнут проводиться на регулярной основе" Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

26 мая в ФОКe «Капролактамовец» города Дзержинска состоялся первый в Нижегородской области турнир по пешему футболу - адаптивному виду спорта, который набирает популярность в России. В дружеском матче принял участие председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин, поддержавший инициативу города по развитию доступного спорта для всех жителей.

Пеший футбол - это командная игра, где вместо бега игроки передвигаются шагом, делая акцент на точности передач и тактике. В России первые соревнования по этому виду спорта прошли лишь осенью прошлого года, и Дзержинск стал одним из первых городов, где такие матчи начнут проводиться на регулярной основе. Это часть стратегии администрации города по поддержке здорового образа жизни для людей с разными возможностями.

Евгений Люлин не только сыграл в матче, но и пообщался с участниками и организаторами.

«Впервые у нас на Нижегородской земле проходит фестиваль такого формата. Дзержинск показывает, как важно делать спорт доступным. Сегодняшний турнир - это не просто игра, а шаг к тому, чтобы каждый житель региона, независимо от возраста или физических особенностей, мог найти занятие по душе. Особенно ценно, что город активно внедряет новые форматы, вдохновляя другие муниципалитеты», — отметил Евгений Люлин.

В футбольном фестивале приняли участие около 100 человек, представляющие команды Москвы, Московской, Нижегородской, Владимирской, Самарской областей, Республики Дагестан и Республики Беларусь.

«По ветеранскому мы играем постоянно, уже около 20 лет, но пеший футбол для нас, как и для всех других команд, наверное в новизну. Будем привыкать к нему. Вообще, мы даже не слышали о таком виде спорта, поэтому будем знакомиться с ним уже по ходу турнира», - поделился один из участников фестиваля.

По окончании матча председателю Заксобрания вручили памятный мяч с автографами всех участников турнира.

«Пеший футбол или шагающий футбол – самый молодой командный вид спорта. И этот уникальный опыт мы опломбируем на дзержинской семье. Это хорошо, что именно Дзержинск становится примером в создании условий для занятий данным видом спорта, ведь футбол в Дзержинске любят», - заключил глава города Дзержинска Михаил Клинков.