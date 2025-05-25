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Общество

Дзержинск стал призером по итогам народного голосования за самый "Умный город" России

27 мая 2025 06:00  [104] Общество

Дзержинск стал призером по итогам народного голосования за самый «Умный город» России – он вошел в тройку лидеров, уступив Грозному и Гатчине. Народное голосование проходило в рамках III Национальной премии «Умный город» в сфере цифровизации городского хозяйства, в которой Нижегородская область ранее была отмечена в 4-х номинациях.

Голосование за самый «Умный город» России стартовало в марте 2025 года, в нем приняли участие более 200 тысяч человек. Граждане могли проголосовать за муниципалитеты из 86 субъектов Российской Федерации.

Награждение финалистов и победителей народного голосования «Умный город России» состоялось в рамках Дня «Умного города» на XXX Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА».

«Для нас значимо, что Нижегородская область получила признание не только жюри национальной премии «Умный город», а именно жителей региона, самих дзержинцев. Горожане оценили эффективность цифровых технологий, которые используются для создания комфортных условий для жизни. Дзержинск одним из первых городов региона стал использовать платформу управления муниципалитетом, которая позволяет на основе данных эффективно управлять городской инфраструктурой и принимать управленческие решения», - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Также в финал конкурса вышли Сочи, Ноябрьск, Электросталь, Иркутск и Хабаровск.

 «Дзержинск вошел в тройку лидеров народного голосования «Умный город России». А в полуфинале наш город стал лучшим в ПФО. Это является безусловным подтверждением того, что Дзержинск активно внедряет в систему управления городом современные цифровые технологии и имеет все необходимое для использования мирового опыта. Но главное – команда специалистов и желание развиваться. Возможно, те технологии, которые будут тестироваться в Дзержинске, возьмут за основу другие города страны. Благодарю всех, кто принял участие в голосовании и поддержал наш город!» - сказал глава Дзержинска Михаил Клинков.

Награды победителям и финалистам вручили директор департамента цифрового развития Минстроя России Николай Парфентьев и председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко.

Мероприятие проводится при поддержке Минстроя и Минцифры России, Правительства Москвы.

Напомним, что цифровизация городского хозяйства отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что нацпроект позволит усовершенствовать систему госуслуг, создать цифровые платформы в ключевых секторах, внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.

Фото: мэрия Дзержинска

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Теги:
Городское хозяйство Нацпроект цифровизация
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