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Спорт

Эн+ в команде добра: крупнейший благотворительный забег Нижегородской области объединил тысячи участников

27 мая 2025 10:56  [100] Спорт
Эн+ в команде добра: крупнейший благотворительный забег Нижегородской области объединил тысячи участников

24-25 мая в Нижнем Новгороде прошел крупнейший региональный благотворительный забег «Беги, герой!». Каждый год организаторы забега проводят конкурс социальных инициатив и выбирают спортивный проект, которому будет выделен грант и помощь в реализации. В 2025 году победил проект «Шоудаун52» некоммерческой организации «Без ограничений». На средства, полученные от реализации слотов, приобретут два стола для настольного тенниса для незрячих, и установят их на открытых теннисных площадках в городах Лысково и Выкса Нижегородской области.

Одной из самых многочисленных корпоративных команд стала команда филиала «Нижегородский» ГК «Эн+ Тепло Волга» - забеги на различные дистанции на стадионе «Нижний Новгород» и по исторической части города преодолели 120 сотрудников компании и их детей. Участники выбирали дистанции от 200 метров до полумарафона в 21,1 км.

«Суммарно за два дня любители спорта наших предприятий пробежали более 600 км. Наши сотрудники заряжают позитивной энергией своих детей, приобщая их к корпоративной культуре поддержки здорового образа жизни», — рассказал и.о. генерального директора филиала «Нижегородский» ГК «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

8-летняя Алёна Бахтиярова успешно пробежала 500 метров и получила заветную медаль «Беги, герой!». «Дочь любит спорт, занимается карате киокушинкай. Это уже второй год, когда она бежит под флагом нашей компании в массовом забеге. С нетерпением ждет каждое спортивное мероприятие», — поделилась её мама Татьяна.

Легкоатлетка и альпинистка Мария Репина впервые покорила полумарафонскую дистанцию. «Решила испытать свои силы. Поддержка коллег и внутренняя мотивация помогли справиться с этим вызовом», — поделилась она после финиша.

Руководитель Автозаводской ТЭЦ Андрей Маруськин — постоянный участник спортивных состязаний. «Спорт — это дисциплина, здоровье, компания друзей. После преодоления дистанции и достижения заветной цели заряжаешься энергией на долгий период», — рассказал он.

По примеру своего спортивного руководителя дистанцию 5 км пробежала мастер по ремонту оборудования Ирина Новакова. «Сначала я была болельщицей, поддерживала друзей. В нашей компании развивается и поддерживается спортивное движение, поэтому невозможно стоять на месте — надо стремиться к успеху», — отметила Ирина.

Начальник единой аварийно-диспетчерской службы ООО «Теплосети» Иван Лобов финишировал с флагом Эн+. «В первый год, когда только приехал из Усть-Илимска, "болел" за ребят, потом вместе с ними побежал, теперь не могу остановиться. Заряд энергии и удовольствие, которое получаешь, достигнув цели, а также команда спортсменов нашей компании вызывают исключительно положительные эмоции», — поделился Иван.

«Беги, герой!» — самое массовое беговое мероприятие в Нижнем Новгороде и один из крупнейших региональных забегов в России. В этом году 24-25 мая на дистанции 5, 10, 21,1 км и 200, 500, 1000 метров вышли около 20 тысяч участников.

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Теги:
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