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Культура и отдых

Депутат Госдумы Бутина представила нижегородцам сериал "Тюремный дневник"

27 мая 2025 12:56  [237] Культура и отдых
Депутат Госдумы Бутина представила нижегородцам сериал Тюремный дневник

Фото: Кира Мишина

В нижегородском центре культуры "Рекорд" состоялся первый выездной показ двух серий сериала "Тюремный дневник" (18+) , созданного на основе автобиографической книги депутата Госдумы Марии Бутиной. В мероприятии приняли участие около ста человек.

Сюжет сериала основан на личной истории Марии Бутиной, которая провела время в заключении в США. Проект поднимает острые темы, связанные с нарушением прав российских граждан за границей, а также с попытками ограничить распространение российской культуры и ценностей в западных странах.

По словам самой Бутиной, сериал задуман не только как экранизация книги, но и как способ привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются россияне за рубежом. Она подчеркнула: "Этот проект — не просто экранизация моей книги, это попытка донести до людей важные аспекты борьбы за права граждан". Депутат выразила надежду, что сериал станет важным шагом в отстаивании национальных интересов и поддержке соотечественников.

Особое внимание в сериале уделено вопросам культурной идентичности и роли России в современном мире. По мнению создателей, проект должен не только информировать зрителей, но и способствовать формированию активной гражданской позиции по вопросам защиты культурного наследия.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева также выделила значимость подобных инициатив. Она отметила: "Культурная идентичность — это основа нашей нации. В условиях растущей международной напряженности особенно важно отстаивать наши культурные ценности и право на их свободное распространение". По её мнению, проекты вроде "Тюремного дневника" способствуют укреплению национального самосознания и формируют общественное понимание актуальных вызовов.

После показа зрители имели возможность обсудить увиденное с Марией Бутиной, задать вопросы и поделиться своими впечатлениями. Встреча стала не только культурным событием, но и площадкой для диалога о правах граждан, международных отношениях и значении культурной дипломатии.

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Теги:
Госдума Кинематограф Политика
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