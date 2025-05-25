Правовое просвещение граждан обсудили в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании комитета нижегородского Законодательного собрания по вопросам госвласти, местного самоуправления и регламенту депутаты обсудили ход реализации "дорожной карты" по правовому просвещению граждан и оказанию бесплатной юридической помощи.

По информации директора Центра правового консультирования граждан и юридических лиц Анатолия Карсакова, в 2024 году специалисты Центра помогли решить более 20 тысяч вопросов. Через Единый Портал pravovsem52.ru и социальные сети было проведено свыше 4 тысяч консультаций. Жители области активно обращались за помощью по электронной почте, телефону, а также через чат-бот и личные приемы. В ходе доклада было отмечено, что за прошлый год правовая помощь была оказана жителям 20 муниципалитетов, включая отдаленные районы.

Также члены комитета обсудили вопрос взаимодействия с образовательными учреждениями. Студенты юридических факультетов проходят стажировки в Центре, а школьники участвуют в профориентационных встречах. В рамках проекта "Юридический дебют" семь студентов получили награды, а один из них теперь работает в учреждении.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос цифровизации правовых услуг. Депутаты поддержали планы по интеграции Единого Портала с государственными электронными системами, внедрению искусственного интеллекта и расширению контента. В ходе обсуждения было отмечено, что в 2024 году запущены шесть обучающих роликов по актуальным правовым вопросам, которые набрали тысячи просмотров в соцсетях.

Итогом заседания стало подтверждение эффективности "дорожной карты". Депутаты профильного комитета отметили необходимость продолжать работу по повышению правовой грамотности, и развивать цифровые инструменты для удобства граждан.

"Центр правового консультирования граждан стал надежным помощником для нижегородцев. Мы видим, как технологии делают право ближе и понятнее людям. Впереди – новые задачи: интеграция с федеральными сервисами, использование искусственного интеллекта и расширение географии помощи. Главное – чтобы каждый житель области чувствовал, что его права защищены", – отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.