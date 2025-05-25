Нижегородская ассоциация промышленников завоевала Гран-при РСПП

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Региональное объединение работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей" (НАПП) стало обладателем главной награды Всероссийского конкурса "Лучшее региональное отделение РСПП 2024". Конкурс ежегодно проводит Российский союз промышленников и предпринимателей.
По итогам отбора НАПП удостоена Гран-при, церемония награждения прошла 26 мая в Москве в рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню российского предпринимательства.
Получение этой награды стало признанием высокого уровня работы ассоциации, её системного подхода и эффективности в реализации задач по поддержке бизнеса и промышленности региона.
Президент РСПП Александр Шохин поблагодарил нижегородскую ассоциацию за значительный вклад в развитие промышленного потенциала области, укрепление деловых связей и защиту интересов работодателей.
Генеральный директор НАПП Александр Аносов, получая награду, отметил: "Региональные отделения РСПП проводят серьёзную работу по важным направлениям – от обеспечения предприятий кадрами до решения задач импортозамещения и снижения влияния ключевой ставки. Эта награда – не только признание, но и большая ответственность. Мы продолжим поддерживать промышленность региона совместно с РСПП и правительством области. Как говорят у нас в Нижегородской области, вместе мы сможем больше".
НАПП уже не в первый раз входит в число лидеров конкурса. В 2023 году ассоциация стала победителем в номинации "За активное участие в повестке РСПП", в 2022 году – в номинации "За эффективное взаимодействие с органами власти", а в 2021 году – "За медийную активность".
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