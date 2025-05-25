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Общество

Нижегородский митрополит будет лично крестить младенцев из многодетных семей

27 мая 2025 14:43  [217] Общество
Митрополит начнет крестить младенцев из многодетных семей лично

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий будет лично совершать крещение каждого третьего и последующего ребенка до года в православных семьях Нижегородской епархии. Таинство будет проводиться в специально отведенные дни.

Инициатива реализуется при поддержке Института демографического развития и входит в программу "ОСНОВА — нижегородский проект жизни". Это направление помогает воплощать цели национального проекта "Семья".

Поводом для запуска новой практики стал активный отклик жителей региона на предложение главы митрополии. Решение символизирует внимание церкви к укреплению института семьи и духовных основ общества.

"Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие" (Ин 3:5). "Каждый человек приходит в этот мир от своих родителей. Но для вхождения в Царствие Небесное необходимо духовное рождение — оно происходит через крещение. Таинство невидимо совершается с участием Господа. Это доброе начинание укрепит благочестие народа и станет проявлением Божией милости к многодетным семьям", — отметили в пресс-службе.

Планируется, что сотрудничество между епархией и Институтом демографического развития продолжится и по другим направлениям. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки семейных ценностей и традиций.

"Крещение — важный элемент духовного наследия, фундамент для воспитания личности, способной приносить благо обществу. Прочные духовные ориентиры помогают детям расти в любви, согласии и вере", — заявил директор института Евгений Журавлев.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону +7 930-665-37-02 в будние дни с 8:00 до 15:00. Епархия приглашает нижегородцев принять участие в этом важном духовном деле.

Ранее сообщалось о создании "демографического спецназа" в Нижегородской области.

Также напомним, что Институт демографического развития запустил телеграм-сервис для будущих родителей.

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Теги:
Дети митрополит Георгий Религия
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