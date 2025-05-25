Нижегородцы могут пройти профориентационные тесты на портале "Работа России" Экономика

Фото: управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Нижегородцы могут пройти профориентационные тесты на портале «Работа России». Портал предоставляет гражданам бесплатные инструменты для профессиональной ориентации. На платформе в свободном доступе размещены детальные профессиограммы с полным описанием должностных обязанностей, требований к квалификации и условиям труда; видеоэкскурсии по различным профессиям с реальными примерами рабочих процессов. Кроме того, доступны специализированные тесты для определения профессиональной направленности и оценки компетенций.

«В условиях динамично меняющегося рынка труда особенно важно помогать людям в профессиональном самоопределении. Портал «Работа России» объединяет весь спектр современных инструментов профориентации: от подробных описаний профессий до интерактивных тестов. Особое внимание мы уделяем доступности – все сервисы абсолютно бесплатны и позволяют как выбрать первую профессию, так и найти новое направление для карьерного развития», - отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Нижегородцы также могут получить индивидуальные консультации по профориентации. Для этого необходимо пройти авторизацию через портал «Госуслуги»; в личном кабинете выбрать раздел «Услуги центра занятости» → «Меры поддержки»; оставить заявку в блоке профессиональной ориентации.

Подробную информацию также можно уточнить на официальной странице группы Нижегородского кадрового центра «Работа России».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.