Представители пилотных регионов по работе с импатриантами прошли стажировку в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Агентство "ОКА"

Представители пилотных субъектов федерации по реализации Регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами их семей, прошли стажировку в Нижегородской области. Организатором встречи выступило областное агентство «ОКА», соорганизатором – Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Стажировка собрала на нижегородской земле представителей Владимирской, Липецкой, Москвы, Московской, Самарской, Новгородской и Калужской областей, заинтересованных в развитии системного подхода к переселению и интеграции иностранных специалистов. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, представители АСИ, в том числе директор дивизиона интеграционного развития направления «Молодые профессионалы» АСИ Илья Матрос, а также директор ФГУП ПВС МВД России по Нижегородской области Дмитрий Никитин, генеральный директор АНО «ОКА» Якоб Пиннекер.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин подчеркнул важность системной работы в сфере социальной интеграции и адаптации переселенцев.

«Интеграция иностранных специалистов – это сформированная система, где важен каждый этап: от первого обращения до полноценной жизни в регионе. Нижегородская область показывает, как можно эффективно и с уважением к людям выстраивать эту работу, создавая новое качество международного сотрудничества внутри страны», – отметил он.

В свою очередь, директор дивизиона интеграционного развития направления «Молодые профессионалы» АСИ Илья Матрос подчеркнул, что обмен опытом между субъектами – колоссальный по своей значимости.

«Вклад Нижнего Новгорода в региональный стандарт по праву является одним из ключевых. Именно поэтому здесь состоялась первая региональная стажировка по внедрению стандарта. Важно отметить, что выстраивание оптимального пути интеграции и адаптации импатриантов должно строиться на лучших практиках, таких как АНО «ОКА», - сказал он.

Илья Матрос добавил, что изначально в перечне пилотных регионов было всего шесть областей, однако сейчас их количество увеличилось до девяти по инициативе самих субъектов федерации, что свидетельствует о серьезном отклике на программу импатриации со стороны региональных властей.

Своим опытом внедрения Регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами их семей, и успешными практиками сопровождения иностранных специалистов и их семей поделился генеральный директор агентства «ОКА» Якоб Пиннекер. Он уделил особое внимание созданию сообщества переселенцев и проведению тематических мероприятий.

«Наши программы включают не только сопровождение на всех этапах переезда, но и комплексную адаптацию, работу с детьми, помощь в трудоустройстве и правовую поддержку. Мы гордимся результатами и готовы делиться ими с другими регионами, чтобы оптимальный путь интеграции и адаптации иностранных талантов был выработан по всей стране», – сказал Якоб Пиннекер.

В ходе мероприятия участники обсудили ключевые вызовы и возможности, включая развитие предпринимательства среди переселенцев, внедрение консьерж-сервиса, оптимизацию трудоустройства, а также алгоритмы взаимодействия с федеральными миграционными службами. Особое внимание было уделено практическим примерам и личному опыту иностранных граждан, живущих в регионе.

Так, в дискуссии приняли участие иностранные переселенцы, обосновавшиеся в Нижегородской области, – французский бизнесмен Лоран Кларот и немецкий архитектор Ханс Йорг Пойкерт, которые поделились своим опытом релокации и интеграции в Нижнем Новгороде.

Они рассказали, что нижегородский регион под руководством губернатора Глеба Никитина и при активном участии агентства «ОКА» обладает уникальными ресурсами, инструментами и компетенциями, позволяющими не только эффективно переселять иностранных специалистов, но и максимально выгодно включать их в социально-экономическую жизнь региона.

В рамках визита в Нижний Новгород участники также посетили паспортно-визовый сервис МВД России по Нижегородской области, где ознакомились с алгоритмом взаимодействия с агентством «ОКА»: порядком подачи документов и прохождения необходимых медицинских обследований.

Завершилась программа обменом мнениями и планами дальнейшего развития сотрудничества между регионами и федеральными структурами.

Региональный стандарт – это комплекс современных управленческих практик и решений для повышения информированности иностранцев о возможностях работы и жизни в России, помощи в переезде и последующей адаптации импатриантов и членов их семей. Документ был утвержден штабом по поддержке переезда и адаптации импатриантов под председательством первого заместителя министра внутренних дел России генерал-полковника полиции Александра Горового и генерального директора «АСИ» Светланы Чупшевой в марте. Сейчас его внедряют девять пилотных регионов: Москва, Московская, Новгородская, Нижегородская, Псковская, Калужская, Самарская, Владимирская и Липецкая области.

Напомним, в июле 2024 года стартовала реализация новой концепции работы нижегородского агентства «ОКА» по содействию переселения иностранцев из недружественных стран в Россию, в том числе в рамках Указа Президента Российской Федерации №702. Основной задачей сотрудников агентства является создание максимально комфортных условий для миграции иностранцев в Россию и предложение законодательных инициатив и целевых миграционных программ для упрощения въезда иностранцев из дальнего зарубежья в Нижегородскую область.

*Указ Президента Российской Федерации от 19.08.2024 г. № 702. На сегодняшний день в рамках его реализации поступило 1104 заявления на получение разрешения на временное проживание (РВП).