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Политика

Живая политика: острые вопросы от молодежи депутатам и ветеранам СВО

27 мая 2025 16:19  [135] Политика
Живая политика: острые вопросы от молодежи депутатам и ветеранам СВО

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области совместно с Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия» провели серию встреч для участников федеральной образовательной платформы «ПолитЗавод». 
 
Первая встреча прошла в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». На площадке состоялся диалог о патриотизме. С нижегородской молодежью беседовали депутат Государственной Думы ФС РФ Артем Кавинов и два героя специальной военной операции. Тимур - первый мобилизованный выпускник РАНХиГС, кавалер ордена Мужества. Роман Зыков - лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области, ветеран СВО. 
 
«Сегодня мы попытались разобраться в этом непростом вопросе. Вместе со мной два замечательных человека, чей жизненный путь служит примером патриотизма и гражданского долга… Говорили по‑мужски, честно и открыто о важном: об СВО, о помощи молодёжи ветеранам и демобилизованным бойцам, о борьбе с фальсификацией истории и воспитании молодого поколения. Договорились продолжить диалог и организовать подобные мероприятия в районах нашего северного округа. Ведь лишь совместными усилиями можем сохранить память о подвигах наших предков и укрепить чувство гордости за свою Родину. И, пожалуй, главное: у каждого из нас вместе с ребятами своя высота. Справимся каждый на своём месте – придёт и общая победа! Только вместе, по‑другому никак», – обратился к молодёжи Артем Кавинов.
 
Вторая встреча состоялась в Доме ветеранов Горьковского автозавода.  Молодёжь «ПолитЗавода» смогла задать вопросы депутату Государственной Думы ФС РФ, заместителю председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Наталье Назаровой. Главными темами стали: как устроена система власти, чем занимается Комитет по энергетике и какие решения влияют на повседневную жизнь. 
 
«Разговор, который действительно важен. Говорили о вещах, которые волнуют и цепляют. Без барьеров и официоза. Простой живой диалог: о работе, о целях и будущем. Вопросов было много: о возможностях, о выборе профессии, о развитии; о моей карьере и личном опыте, который призван помочь ребятам найти своё место в будущем. Пока наша молодёжь думает, спрашивает, ищет – у нас с вами точно всё будет хорошо! Большое спасибо всем, кто пришёл! Такие встречи дают энергию двигаться дальше. Потому что никакие отчёты никогда не смогут заменить живую обратную связь – настоящую, честную и очень нужную!» – поделилась своими впечатлениями Наталья Назарова. 

Во время встречи с Натальей Назаровой Роман Зыков отметил активных участников «ПолитЗавода» — ребят, которые не просто участвуют в диалоге, но и на деле поддерживают наших бойцов. Он вручил благодарственные грамоты за волонтёрскую помощь и участие в гуманитарных акциях для участников СВО. Лидер «Молодой Гвардии» подчеркнул, что такая примерная гражданская позиция вдохновляет и задаёт тон всему молодёжному сообществу. 
 
««ПолитЗавод» – это шанс для молодых лидеров получить практические навыки не из учебников, а прямо из уст тех, кто формирует политическую реальность сегодня. Такие встречи учат не бояться задавать сложные вопросы и искать на них честные ответы. Мы стараемся не только дать необходимые для политика компетенции, но и заложить догматы служения Отечеству. Важно, чтобы во власть приходила идейная патриотически настроенная молодежь. Участие в гуманитарных миссиях на освобожденных территориях, волонтёрские акции позволяют сформировать единство крепкого тыла и фронта, подключают представителей молодого поколения к приближению Победы. Убежден, на таких управленцев всегда будет спрос», – комментирует Роман Зыков.
 
Диалоги в рамках «ПолитЗавода» продолжатся: следующими спикерами станут федеральные эксперты. Лучшие выпускники проекта получат возможность стажироваться в органах власти. Проект предлагает четыре образовательных трека: «Политический SMM и дизайн», «Политический спикер», «Технолог избирательных кампаний» и «Менеджер социальных проектов». Преподаватели - ведущие политтехнологи, депутаты и эксперты. Итогом обучения станут реальные инициативы, которые молодежь реализует в своих регионах.

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Теги:
Единая Россия Молодежь
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