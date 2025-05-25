Как курение подрывает репродуктивное здоровье: мнение эксперта из Нижнего Новгорода Общество

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С 26 мая по 1 июня в России проходит Неделя отказа от табака, приуроченная к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. Эта дата — повод задуматься не только о рисках для легких и сердца, но и о том, как курение влияет на способность иметь детей. О вреде табака для репродуктивной системы рассказала главный врач Нижегородского областного центра охраны здоровья семьи и репродукции, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью минздрава региона Светлана Ваганова.

Мужская фертильность под угрозой

По словам Светланы Вагановой, никотин и другие токсичные вещества, содержащиеся в сигаретах, повреждают ДНК сперматозоидов, снижают их подвижность и ухудшают форму клеток. Это приводит к снижению вероятности естественного зачатия.

Курящие мужчины, как правило, имеют более низкое количество активных сперматозоидов в эякуляте. Кроме того, табак ухудшает кровообращение, что может стать причиной эректильной дисфункции. При длительном стаже курения снижается либидо, интимная жизнь становится менее удовлетворительной, а риск импотенции возрастает.

Женская репродуктивная система и табак

Женщинам табак угрожает не меньшими последствиями. Как поясняет Ваганова, курение нарушает менструальный цикл, делает месячные нерегулярными и болезненными, что напрямую сказывается на способности к зачатию.

Токсины из табачного дыма сбивают гормональный баланс, снижая уровень эстрогенов, важных для работы яичников и матки. Это увеличивает риск развития миомы, эндометриоза, поликистоза яичников — заболеваний, которые осложняют планирование семьи и мешают выносить ребенка.

Курение во время беременности: риски и последствия

Особое беспокойство у медиков вызывает курение во время беременности. Вредные вещества проникают через плаценту, вызывая гипоксию, замедление роста плода, а иногда — преждевременные роды или даже мертворождение.

Как отмечает специалист, дети, рожденные от матерей-курильщиц, чаще страдают от врожденных пороков, проблем со слухом и зрением, бронхолегочных заболеваний, а также подвержены синдрому внезапной детской смерти.

Пассивное курение не менее опасно

Пассивное курение также разрушительно сказывается на репродуктивном здоровье. Женщины, чьи партнеры курят, подвергаются тем же рискам бесплодия и осложненной беременности, что и сами курильщики. Воздействие вторичного дыма негативно влияет на здоровье всей семьи, включая будущих детей.

Хронические болезни и угроза бесплодия

Длительная зависимость от табака способствует развитию хронических воспалений в органах малого таза, снижению иммунитета, ухудшению кровообращения. Ваганова уточняет: у курящих женщин выше риск инфекций мочеполовой системы, кист и опухолей половых желез, остеопороза, переломов и снижения плотности костей таза.

Также научно установлена связь между курением и развитием онкологических заболеваний: рака шейки матки, груди, доброкачественных новообразований матки и придатков. Эти болезни нередко приводят к утрате репродуктивной функции.

Возврат к здоровью возможен, но требует времени

Полный отказ от табака — единственный способ остановить разрушение репродуктивной системы. Светлана Ваганова отмечает, что организму требуется время для восстановления после длительного воздействия токсинов. Постепенно улучшается качество спермы, нормализуется гормональный фон, снижается риск патологий.

Оптимальным будет прекратить курение минимум за полгода до планируемого зачатия и пройти медицинское обследование. Профилактика, по словам эксперта, должна быть комплексной: отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, физическая активность, лечение хронических заболеваний и регулярные консультации у специалистов.