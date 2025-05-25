"Бункер мечтателей": современное пространство для молодежи появится в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба "Эн+"

В Нижнем Новгороде волонтеры ГК «Эн+ Тепло Волга» обновят пространство, где проходят встречи Совета молодежи при главе администрации Автозаводского района.

«В нашем «Бункере мечтателей» создадим современную, уютную территорию для общения, совместной деятельности ребят из Молодежного совета. Уверена, перемены вдохновят нас на создание новых социальных инициатив», — поделилась победитель проекта, инженер 1 категории ООО «Генерация тепла» Алена Рыжова.

Проект стал одним из победителей третьего конкурса волонтерских инициатив «Вдохновляй и действуй» компании Эн+, в рамках которого в этом году поддержку получили 17 проектов в восьми городах ответственности компании. Инициативы сотрудников направлены на помощь детям и пожилым людям, развитие культуры, защиту животных и природных территорий. Особое внимание в этом году уделено проектам с долгосрочным эффектом: развитие инклюзивных инициатив, формирование культурных практик, создание инфраструктуры для волонтерской деятельности.

Заместитель главы администрации города, глава Автозаводского района Нижнего Новгорода Александр Нагин уверен, что обновленная территория станет точкой притяжения для активной молодежи.

«Энергия и желание менять мир к лучшему наших инициативных, с активной жизненной позицией ребят всегда находит поддержку со стороны общества, государства и бизнеса. Именно такие молодые лидеры становятся движущей силой развития нашей страны», — отметил он.

Волонтеры ГК «Эн+ Тепло Волга» принимают активное участие в подготовке мероприятий на территории Автозаводского района. За два года члены Молодежного совета при администрации района провели более 80 спортивных квестов, исторических квизов, викторин и волонтерских акций, в которых приняли участие более 3000 человек.

«Волонтеры вдохновляют общество своими добрыми делами, инициируют позитивные перемены и формируют социокультурные практики там, где мы живем и работаем», — подчеркнул и.о. генерального директора филиала «Нижегородский» ГК «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Справка:

Конкурс «Вдохновляй и действуй» стартовал в 2023 году. Благодаря конкурсу на территориях ответственности Эн+ реализовано более 50 локальных проектов в области экологии, культуры, образования, защиты животных и др. Программа «Помогать просто» помимо грантового конкурса «Вдохновляй и действуй» включает в себя серию экологических и социальных акций, фандрайзинговые городские события, проект «Альтернативное будущее», направленный на системную работу с детьми в детских домах, образовательную площадку «Школа волонтера» и др.