Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 мая 2025 18:13  [10] Пешехода убило оторвавшимся колесом на М-12 в Нижегородской области
28 мая 2025 17:58  [74] Нижегородский суд вынес приговор 14 организаторам игорных клубов
28 мая 2025 17:11  [82] Крупная ветвь дерева упала у детсада в Автозаводском районе
28 мая 2025 15:50  [183] Надругавшегося над 11-летней девочкой мигранта арестовали в Кстове
28 мая 2025 15:02  [417] Экс-глава Советского района Исаев получил 8 лет колонии за взятки
28 мая 2025 13:30  [157] Мошенники лишили нижегородцев 55 млн рублей за семь дней
28 мая 2025 12:00  [317] Оторвало обе ноги: появились подробности жуткого ДТП в Московском районе
28 мая 2025 11:47  [354] Еще один нижегородец пополнил список экстремистов
28 мая 2025 10:44  [297] Установлена судьба более 2300 пропавших в Нижегородской области в 2025 году
28 мая 2025 10:16  [325] Следком возбудил уголовное дело из-за отключения воды на Бору
Происшествия

Мошенники лишили нижегородцев 55 млн рублей за семь дней

28 мая 2025 13:30  [157] Происшествия
Мошенники лишили нижегородцев 55 млн рублей за семь дней

За последнюю неделю в Нижегородской области зафиксировано 119 случаев мошенничества. Общий ущерб от действий преступников превысил 55 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Чаще всего злоумышленники использовали проверенные схемы: "звонок от службы безопасности банка" — 61 эпизод, "предложение дополнительного заработка" — 19 случаев, а также обман при онлайн-покупках — 13 фактов. Остальные инциденты касаются других видов интернет- и телефонного мошенничества.

Одной из жертв стала жительница Заволжья. Сначала ей позвонили с предложением записаться в органы соцзащиты, а вскоре после этого неизвестный сообщил, что её аккаунт на портале "Госуслуги" якобы взломан, а на её имя оформлены доверенности для получения кредитов. Чтобы отменить доверенность, женщине посоветовали самой взять кредиты и перевести деньги на "безопасный" счёт.

Поверив звонившим, она сняла 4,6 млн рублей со счёта, а затем в течение нескольких дней оформила кредиты в банках. В итоге она перевела мошенникам свыше 9,2 млн рублей.

В другом случае нижегородке предложили "подработку" через мессенджер. Женщине предложили инвестировать деньги на брокерский счёт. Она перевела 100 тысяч рублей по реквизитам, полученным от якобы финансового консультанта. Ожидаемой прибыли она так и не дождалась, а "брокер" перестал выходить на связь.

24-летний житель области стал жертвой обмана после знакомства в мессенджере. Девушка пригласила его в театр и прислала ссылку для покупки билетов. Молодой человек перешёл по ссылке и ввёл данные карты. С его счёта списали 60 тысяч рублей, но билеты он так и не получил. Аккаунт девушки вскоре был удалён. Осознав, что стал жертвой аферы, он обратился в полицию.
Правоохранители призывают граждан быть особенно внимательными при общении по телефону и в интернете, а также не переводить деньги незнакомым людям и не выполнять инструкции, полученные от неизвестных.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Полиция Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных