Мошенники лишили нижегородцев 55 млн рублей за семь дней Происшествия

За последнюю неделю в Нижегородской области зафиксировано 119 случаев мошенничества. Общий ущерб от действий преступников превысил 55 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Чаще всего злоумышленники использовали проверенные схемы: "звонок от службы безопасности банка" — 61 эпизод, "предложение дополнительного заработка" — 19 случаев, а также обман при онлайн-покупках — 13 фактов. Остальные инциденты касаются других видов интернет- и телефонного мошенничества.

Одной из жертв стала жительница Заволжья. Сначала ей позвонили с предложением записаться в органы соцзащиты, а вскоре после этого неизвестный сообщил, что её аккаунт на портале "Госуслуги" якобы взломан, а на её имя оформлены доверенности для получения кредитов. Чтобы отменить доверенность, женщине посоветовали самой взять кредиты и перевести деньги на "безопасный" счёт.

Поверив звонившим, она сняла 4,6 млн рублей со счёта, а затем в течение нескольких дней оформила кредиты в банках. В итоге она перевела мошенникам свыше 9,2 млн рублей.

В другом случае нижегородке предложили "подработку" через мессенджер. Женщине предложили инвестировать деньги на брокерский счёт. Она перевела 100 тысяч рублей по реквизитам, полученным от якобы финансового консультанта. Ожидаемой прибыли она так и не дождалась, а "брокер" перестал выходить на связь.

24-летний житель области стал жертвой обмана после знакомства в мессенджере. Девушка пригласила его в театр и прислала ссылку для покупки билетов. Молодой человек перешёл по ссылке и ввёл данные карты. С его счёта списали 60 тысяч рублей, но билеты он так и не получил. Аккаунт девушки вскоре был удалён. Осознав, что стал жертвой аферы, он обратился в полицию.

Правоохранители призывают граждан быть особенно внимательными при общении по телефону и в интернете, а также не переводить деньги незнакомым людям и не выполнять инструкции, полученные от неизвестных.