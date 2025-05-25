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Общество

Офтальмологи начали принимать пациентов в дневном стационаре Арзамаса

28 мая 2025 19:30  [171] Общество
Офтальмологи начали принимать пациентов в дневном стационаре Арзамаса

Фото: минздрав Нижегородской области

В поликлинике № 3 Центральной городской больницы Арзамаса открылось первое в округе амбулаторное отделение офтальмологического профиля. Теперь жители города и ближайших районов могут получать специализированную помощь в условиях дневного стационара, без необходимости госпитализации.

Как сообщили в облминздраве, для оснащения отделения был приобретён современный оптический томограф почти за 3 млн рублей. Аппарат позволяет врачам проводить высокоточную диагностику и лечение заболеваний глаз.

Главный врач ЦГБ Олег Курахтанов пояснил, что новое оборудование дает возможность детально исследовать сетчатку и зрительный нерв на микроскопическом уровне. Этот метод считается "золотым стандартом" офтальмологической диагностики.

"Многие наши пациенты сталкиваются с нарушением зрения, связанным с возрастом, диабетом или тромбозом. Особенно распространены случаи отека макулы – центральной зоны сетчатки, отвечающей за остроту и детализацию зрения. Благодаря открытию нового отделения и поступлению высокотехнологичного оборудования, помощь становится доступнее для жителей всего Арзамасского округа", – отметил Курахтанов.

В отделении также проводят интравитреальные инъекции – введение лекарств напрямую в стекловидное тело глаза. Эта методика позволяет точно воздействовать на поражённые участки сетчатки и эффективна там, где другие формы лечения оказываются бессильны.

"При закапывании капель или использовании мазей препараты действуют только поверхностно. Инъекция же доставляет лекарство прямо к очагу поражения. Выбор средства зависит от характера заболевания", – добавил главврач.

К концу 2025 года в новом отделении планируют начать проведение операций по удалению катаракты.

Вся помощь оказывается бесплатно по полису ОМС по направлению офтальмолога из поликлиники по месту жительства.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Минздрав
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