Оторвало обе ноги: появились подробности жуткого ДТП в Московском районе

В ночь на 28 мая в Нижнем Новгороде произошло трагическое ДТП, унёсшее жизнь 32-летнего мужчины. Авария случилась около 23:45 на улице Народной.
По информации, предоставленной пресс-службой ГАИ по Нижегородской области, водитель автомобиля марки "Фольксваген", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода.
Пострадавший пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, хотя "зебра" находилась в пределах видимости.
От удара мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия врачей. По словам очевидцев, пешеходу оторвало обе ноги.
Фото: Telegram-канал "Нижний 24"
Водитель, 42-летний мужчина, также пострадал — он получил ушиб грудной клетки и рваную рану носа. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Ведётся проверка.
Ранее сообщалось, что 22-летний нижегородец погиб в ДТП из-за съезда в кювет в Выксунском округе.
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