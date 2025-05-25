Нижегородский губернатор Глеб Никитин поздравил пограничников с праздником Общество

Нижегородский губернатор Глеб Никитин поздравил пограничников с профессиональным праздником 28 мая. Текст поздравления предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Глава Нижегородской области подчеркнул, что погранвойска находятся на особом счету среди силовых ведомств РФ. Именно пограничники стоят на страже безопасности России и первыми дают отпор врагу.

Со слов Глеба Никитина, с первых дней СВО охрана государственных границ — одна из основных приоритетов нацбезопасности.

Летопись пограничных войск пополнилась десятками примеров героизма и мужества наших ребят, которые так же, как когда-то их деды и прадеды, с честью исполняют свой воинский долг, защищая мирных жителей приграничных территорий. Низкий поклон вам за это! — поблагодарил губернатор.

Отдельно глава региона сказал «Спасибо!» ветеранам пограничных войск, которые в разные годы обеспечивали суверенитет Российской Федерации под девизом «Ни шагу назад!».

В заключение поздравительной речи Никитин пожелал виновникам торжества мужества, силы духа и стойкости.