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Политика

Политологи зафиксировали обновление партийной системы на фоне праймериз "ЕР"

28 мая 2025 12:06  [175] Политика
Политологи зафиксировали обновление партийной системы на фоне праймериз ЕР

Фото: Кира Мишина

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) провёл круглый стол на тему "Политический ландшафт накануне избирательного цикла-2025: итоги предварительного голосования партии "Единая Россия". В обсуждении приняли участие президент ФоРГО Константин Костин, член Генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов, политолог Алексей Чеснаков, эксперт Общественной палаты РФ Александр Асафов и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Открывая встречу, Константин Костин отметил, что результаты предварительного голосования "Единой России" позволяют говорить о формировании новых тенденций в партийной системе. По его словам, политическим силам предстоит ответить на три ключевых вызова.

Первый из них — это неопределённость общественной повестки и необходимость для партий оперативно реагировать на изменения в запросах граждан.

Второй — смена поколений. В партию активно приходят молодые люди, а также участники специальной военной операции. Это требует переосмысления механизмов преемственности и адаптации новых членов к партийной культуре.

Третий вызов связан с трансформацией политических коммуникаций. Современные цифровые технологии, включая искусственный интеллект, стремительно меняют принципы взаимодействия с избирателями, и партиям необходимо научиться эффективно использовать эти инструменты.

Руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семёнов, оценивая итоги, отметил, что партия демонстрирует устойчивость и способность к обновлению. По его словам, за последние три года "Единая Россия" увеличила долю выигранных мандатов с 75% в 2021 году до 85% в 2024-м, и нет оснований полагать, что в 2025 году эти показатели снизятся.

Стабильность партии подтверждают и результаты предварительного голосования в Нижегородской области. В процедуре приняли участие 823 претендента, 152 из которых изъявили желание баллотироваться в городскую думу Нижнего Новгорода. Это, по мнению Семёнова, свидетельствует о высокой кадровой и организационной готовности регионального отделения.

Сергей Перминов представил доклад об итогах электронного предварительного голосования (ЭПГ) "Единой России". По его словам, все поставленные задачи были успешно выполнены.

В голосовании приняли участие более 10% от общего числа избирателей страны. Победителями праймериз стали 827 участников СВО. К Единому дню голосования партия планирует выдвинуть не менее 1500 таких кандидатов.

По результатам ЭПГ стало ясно, что партия может обновить депутатский корпус на 50–60%, а в некоторых регионах — и до 70%.

Сергей Перминов подчеркнул, что предстоящие в 2025 году выборы имеют стратегическое значение, поскольку в их рамках отрабатываются алгоритмы, которые будут задействованы на выборах в Госдуму в 2026 году.

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Теги:
Выборы Единая Россия
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