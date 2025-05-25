Президент поддержал старт второго сезона конкурса "Это у нас семейное" Общество

Второй сезон всероссийского конкурса "Это у нас семейное" официально стартовал. Объявление о запуске прозвучало 27 мая на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия – страна возможностей", председателем которого является президент России Владимир Путин.

Глава государства поддержал проект и отметил его значимость для укрепления семейных ценностей. По его словам, конкурс доказал свою эффективность, вовлекая сотни тысяч участников и способствуя формированию модного образа семьи в общественном сознании.

"Проект получился — 600 тысяч участников, это о чём-то говорит. Подобные инициативы придают социальной политике государства эмоциональный заряд. Мы планируем продолжать эту работу, потому что она формирует общество вокруг ключевого — семьи", - подчеркнул президент.

Второй сезон посвящён культурному коду России. Участников ждут задания, направленные на изучение истории своих предков, возрождение традиций и совместное творчество. Регистрация семейных команд открыта на сайте этосемейное.рф и продлится до 27 июля.

Генеральный директор платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин отметил, что подготовка ко второму сезону завершена. Он обратился к президенту с просьбой разрешить запуск конкурса, на что Владимир Путин коротко ответил: "Конечно".

Бетин добавил, что проект стал важным шагом в укреплении межпоколенческих связей:

"Это возможность для семей по-новому взглянуть на свою историю, создать традиции и передать ценности детям. Новый сезон станет праздником культурного единства и уважения к прошлому".

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что конкурс вошёл в национальный проект "Семья", запущенный с 1 января 2025 года.

"Это уникальное событие, которое приносит радость не только участникам, но и всем, кто следит за проектом. Спасибо, Владимир Владимирович, за решение сделать его ежегодным — это вклад в будущее и утверждение семейных ценностей", — сказала она.

Во втором сезоне предусмотрено больше призов: будет разыграно 60 сертификатов по 5 млнрублей на улучшение жилищных условий. Финалисты также отправятся в путешествия по России.

Принять участие могут команды из четырёх и более родственников, представляющих минимум три поколения. В состав обязательно должен входить ребёнок от 5 до 17 лет.

Конкурс включает несколько этапов: регистрацию, дистанционную часть, полуфиналы и финал.

Проект "Это у нас семейное" стал самым масштабным в рамках платформы "Россия – страна возможностей". В первом сезоне участвовали 587 250 человек из 102 735 семейных команд. Победителями стали 32 семьи, ещё 300 финалистов отправились в поездки по стране.