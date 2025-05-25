Нижегородцев приглашают к участию в юбилейной Международной премии #МЫВМЕСТЕ Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Нижегородских волонтёров и НКО приглашают к участию в пятом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в рамках которой лидеры общественно значимых добровольческих инициатив помощи людям и улучшения качества жизни в России и в мире получат признание и поддержку государства и бизнеса. Участниками пятого сезона премии смогут стать добровольцы, гражданские активисты, общественные лидеры, представители некоммерческих организаций и бизнес-сообщества. Заявки принимаются до 23 июня на сайте: https://премия.мывместе.рф/.

«Международная премия #МЫВМЕСТЕ - это отличная возможность заявить о себе и о своем проекте. Нижегородцы всегда активно участвуют в премии и достигают высоких результатов. Один из примеров - команда и проект, о котором уже неоднократно рассказывал, – «Экоумница». Идея школьников перерабатывать отходы из школьной столовой уже реально работает, приносит пользу и имеет все шансы к тиражированию. Я точно знаю, что нижегородцы снова могут достойно представить регион и удивить своими идеями», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что в 2024 году в число победителей и призёров международной премии #МЫВМЕСТЕ вошли нижегородцы Игорь и Глеб Леманы, занявшие первое место в номинации «Территория для жизни» с экологическим проектом «Экоумница» по переработке основных видов школьных отходов с использованием инновационных технологий. Братья Леманы в 2023-2024 годах продемонстрировали мобильную «Экоумницу» в шести школах Нижнего Новгорода, а в 2025 году в рамках реализации гранта Росмолодежи создали стационарные экоклассы в трех школах, где организовали замкнутый биологический цикл. Сейчас талантливые подростки готовят первый межрегиональный форум бережливых инициатив «ЭкоУмно! БережлиВо!».

3-е место в той же номинации заняла нижегородская АНО «Центр поддержки социально значимых проектов «Меняющий мир» с экологическим проектом «#БезБумаги», направленным на популяризацию раздельного сбора макулатуры. В 2024 году в рамках проекта было установлено 30 контейнеров в пяти регионах России, в 2025 году планируется установка 85 экоконтейнеров в 11 регионах нашей страны.

Пятый сезон премии #МЫВМЕСТЕ предусматривает четыре категории в рамках национального трека: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория», а также 12 номинаций. В числе новых номинаций в 2025 году — «Устойчивое будущее» за вклад в охрану природы и сбережение окружающей среды, «Поколение добра» для поддержки социальных проектов, реализуемых юными добровольцами от 14 до 17 лет.

Премия также обновила номинацию «Герои нашего времени» — теперь она включает проекты по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и помощи ветеранам. Нововведением этого года также стала спецноминация «Вместе сильнее», в которой отметят победителей за реализацию совместных социальных проектов с участием государства, НКО, бизнеса и СМИ.

Победители премии помимо национальных и международных наград получат возможность расширить масштабы своих проектов, поддержку экспертов, шанс участвовать в программах акселерации, путешествиях по российским регионам, а также статус лекторов российского общества «Знание» и путёвки на профильные смены «Движения первых».

«Наш Волонтёрский центр активно поддерживает #МЫВМЕСТЕ, поскольку мы уверены, что участие в премии способствует профессиональному росту, расширению горизонтов возможностей и реальной помощи людям вокруг», — отметила генеральный директор АНО «Волонтёрский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

За четыре сезона на Международную премию #МЫВМЕСТЕ поступило более 145 тысяч заявок, в 2024 году было представлено более 49 тысяч социальных проектов из 89 регионов.

Федеральный проект «Мы вместе» стал частью нового нацпроекта «Молодёжь и дети», который реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».