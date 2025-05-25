Совершенствование системы поддержки участников СВО обсудили на совместном заседании Ассоциации МСУ в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

27 мая в Арзамасе состоялось совместное заседание Ассоциации представительных органов муниципальных образований Нижегородской области при Законодательном собрании и Ассоциации «Совет муниципальных образований Нижегородской области» на тему «Совершенствование системы поддержки участников СВО и их семей».

В обсуждении приняли участие председатель Законодательного собрания, председатель Ассоциации представительных органов МСУ Евгений Люлин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, сенатор РФ Ольга Щетинина, депутаты Законодательного собрания, мэр города Арзамаса, председатель Совета «Ассоциация муниципальных образований Нижегородской области» Александр Щелоков, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Нижегородской области Екатерина Генералова, руководитель автономной некоммерческой организации «Нижегородский комитет семей воинов Отечества» Инна Наумова, представители профильных министерств региона и главы муниципалитетов.

В центре внимания участников встречи были вопросы оценки эффективности работы с участниками специальной военной операции и их семьями, практики муниципалитетов в части обеспечения медицинского обслуживания, социальной поддержки, реализации в регионе меры поддержки по предоставлению бесплатных земельных участков участникам СВО и членам их семей. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал о нижегородских практиках поддержки бойцов в направлении адаптации и ресоциализации, в частности поделился опытом работы областной межведомственной комиссии и конкретными примерами сопровождения ветеранов спецоперации.

«Сейчас наша главная задача – помочь ребятам с фронта вернуться в мирную жизнь. Им уже оказывается комплексная поддержка: медицинская, психологическая, помощь в трудоустройстве и адаптации. Но система нуждается в постоянной донастройке, потому что возникает много индивидуальных ситуаций, новых вопросов. Опыт прошлых лет, например, после войны в Афганистане, показал: если упустить момент, последствия могут быть трагичными. Поэтому сегодня мы обсуждаем не отчёты, а конкретные решения: что работает, какие проблемы остались и как их решить. Это наш долг перед теми, кто защищает Родину», - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«По поручению Валентины Ивановны Матвиенко я изучаю в регионе систему медицинского обеспечения, протезирования и реабилитации участников СВО. Важно выявить все проблемные точки – от производства протезов до организации реабилитации – чтобы найти системные решения, в том числе законодательные. Вопрос протезирования требует особого внимания и ускорения. Для бойцов, получивших ранения, качественный протез – не просто медицинское изделие, а возможность вернуться к активной жизни. Наша задача – создать максимально эффективную систему поддержки на всех этапах», – заявила сенатор РФ Ольга Щетинина.

«Главы филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова и Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова говорили о том, что надо увеличивать количество психологов, которые будут работать с бойцами и их семьями. Нужно учить родственников как ухаживать за ветеранами, получившими ранения. Эта работа ведётся, но нужно быть готовыми расширять ее», - продолжил Евгений Люлин.

Спикер ЗСНО также особо отметил необходимость сохранения памяти о Героях СВО. «В ряде регионов уже созданы Аллеи Славы – это достойный пример, места памяти, куда приходят их родные и земляки. Такие мемориалы должны стать символом народной благодарности. Это не требует больших затрат, но даёт семьям погибших воинов понимание: их подвиг не забыт. Пусть в каждом районе появится такая точка», - сказал Люлин.

«Тема поддержки участников специальной военной операции и их семей по-прежнему в приоритете. За три года мы прошли долгий и сложный путь, который привел нас к четкой выстроенной системе помощи. Сегодня в Нижегородской области принято более 50 нормативных актов, регулирующих эту сферу, и количество вопросов сократилось в сотни раз. Необходимо продолжать совершенствовать систему мер поддержки. Часть обсуждаемых предложений требуют проработки на федеральном уровне, поэтому мы будем готовить предложения и инициативы, - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Кроме того, в каждом муниципалитете мы увидели новых лидеров. Это обычные люди, которые три года назад ничем не выделялись, а сегодня организуют гуманитарные миссии, поддерживают военнослужащих и их семьи. Эти люди заслуживают особого внимания. Это золотой фонд нашего общества, и таких героев нужно привлекать к муниципальной и государственной работе».