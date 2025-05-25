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Экономика

200 нижегородцев приняли участие в первом форуме молодежного технологического предпринимательства "Активация"

28 мая 2025 14:43  [116] Экономика
200 нижегородцев приняли участие в первом форуме молодежного технологического предпринимательства Активация

Фото: минпром Нижегородской области

200 нижегородских студентов, аспирантов и молодых предпринимателей приняли участие в первом форуме молодежного технологического предпринимательства «Активация». Мероприятие организовал технопарк «Анкудиновка» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и заместитель министра образования и науки региона Любовь Широкова.

«Основная ценность этого форума – возможность показать ребятам существующие инструменты и механизмы для развития стартапов, малого и среднего бизнеса. Сформировать понимание, что в Нижнем их смелые идеи и  интересные проекты реализуемы – в регионе работает экосистема мер поддержки, есть инфраструктура и эксперты, готовые прийти на помощь. Кроме того, огромное значение имеет живое общение с действующими предпринимателями, у которых можно перенять ценный опыт», - отметила Екатерина Солнцева.

По словам Максима Черкасова, технопарк «Анкудиновка» проводит системную работу по оказанию мер поддержки стартапам и инновационным проектам региона, в том числе как региональный представитель Фонда содействия инновациям (ФСИ).

«В прошлом году проекты нижегородских студентов и молодых ученых получили 42 миллиона рублей в виде грантов по конкурсам ФСИ «Умник» и «Студенческий стартап». Сейчас перед нами стоят задачи как по увеличению объема финансирования, так и по выводу проектов студентов и молодых ученых на этап коммерциализации. На форуме «Активация» мы собрали экспертов в области командообразования, оптимизации ресурсов, развития лидерских навыков и формирования имиджа компании. Комплексные знания о государственных инструментах поддержки и организации бизнес-процессов помогут участникам определить для себя путь развития», – отметил Максим Черкасов. 

В роли спикеров на форуме выступили заместитель директора по работе с инновационными проектами технопарка «Анкудиновка» Мариана Чижова, директор по работе с партнерами ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» Сергей Тираспольский, региональный директор блока технологии в «Сбере» Алексей Солодовников, руководитель проекта «Венчурный клуб» МТС Антон Зюзин, директор Студии промышленного дизайна Евгений Харьковский, директор IT-компании «Зитех» Сергей Кучин, директор IT-компании Effective Technologies Евгений Тетенькин, директор «Школы 21» Александр Пересыпкин, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Никита Морозов, основатель группы компаний MaxDar Максим Дедов.  

На форуме также прошел открытый питчинг проектов нижегородских студентов. Участники получили возможность представить свой бизнес экспертам и получить профессиональную оценку и конкретные рекомендации по выводу проекта на новый уровень. Эксперты разобрали четыре проекта участников мероприятия. Ребята предложили проекты в области инновационных строительных технологий, агрохимии, ИТ и робототехнике.

«Качество проектов, представленных на питчинге, приятно удивляет – мы видим, как растет уровень технологической грамотности молодежи. Многие идеи имеют реальный потенциал коммерциализации и могут принести практическую пользу региону. Планируем продолжить сотрудничество с ребятами, проведем работу по подбору инструментов государственной поддержки для этих проектов. Также ждем в стенах технопарка «Анкудиновка» и других участников форума, здесь они смогут получать всестороннюю поддержку для успешной реализации своих идей», – отметил директор управляющей компании технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. 

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Теги:
Минпромторг Нацпроект Предприниматели
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