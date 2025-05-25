ОМК получила награду РСПП за вклад в устойчивое развитие территорий Экономика

Фото: предоставлено РСПП

Объединенная металлургическая компания победила на Всероссийском конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий». Жюри высоко оценило комплексную программу ОМК, направленную на улучшение качества жизни в Выксе Нижегородской области, и социальную деятельность компании в других городах присутствия.

В Выксе с населением 80 тысяч человек, где расположено крупнейшее предприятие – выксунский завод ОМК (18 тысяч сотрудников) компания реализует проекты развития города с начала 2000-х. За это время в городскую среду Выксы ОМК инвестировала более 11 млрд рублей. Сегодня компания в партнерстве с государством и местными сообществами реализуют комплексную стратегию развития этого малого города, работая по более, чем десяти направлениям: транспорт, жилье, инфраструктура, образование, здоровье, безопасность, туризм, досуг, культура и пр. Объем средств, которые ОМК вкладывает с 2023 по 2028 год составляет более 30 млрд рублей. Предусмотрено и финансирование от государства. Используя Выксу как площадку для реализации пилотных проектов, ОМК транслирует свой позитивный опыт на другие города и поселки, где находятся предприятия компании.

Также в рамках единой социальной политики компания заботится о сотрудниках и их близких. В соцпакет входят бесплатные обеды и ДМС с первого дня работы, дополнительная материальная поддержка, подарки детям, льготы на питание, доступное санаторное оздоровление, адресная помощь сотрудникам в трудных жизненных ситуациях, дополнительные дни отпуска для многодетных и др.

«Социальная политика ОМК основана на заботе о сотрудниках и их семьях. В Выксе, где расположено крупнейшее предприятие ОМК, мы объединили усилия с жителями и властями, разработали стратегию и последовательно реализуем комплексный подход к развитию города. По итогам 2024 года Выкса вошла в топ-20 малых промышленных городов по качеству городской среды в рейтинге Минстроя РФ. Мы рассматриваем среду и репутацию города как важную часть соцпакета для человека, который живет и работает в нем. Общественные пространства становятся более комфортными, городская инфраструктура и сервисы – более современными, а сообщества – более разнообразными. Благодарим Российский союз промышленников и предпринимателей за высокую оценку нашей деятельности. Мы убеждены: системный подход и долгосрочное сотрудничество в заботе о каждом человеке — фундамент устойчивого развития территорий», — отметила президент ОМК Наталья Еремина.