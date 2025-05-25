В Нижегородской области состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника Общество

28 мая в Нижнем Новгороде в сквере им. К.И. Ракутина состоялся митинг-реквием «В память о пограничниках всех поколений», посвященный Дню пограничника.

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов и другие почетные гости, а также ветераны пограничной службы и воспитанники военно-патриотических клубов. Организатором мероприятия выступила областная общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник» им. В.А. Матросова.

«От имени губернатора и себя лично хочу поздравить вас с Днем пограничника и 107-летием Пограничной службы ФСБ России! Ваша служба требует высочайшего мастерства, отваги и несгибаемой воли. В этот праздничный день самые добрые слова адресую ветеранам, которые, находясь на заслуженном отдыхе, делятся своими знаниями и опытом с молодыми военнослужащими. С глубокой печалью мы вспоминаем товарищей, которые отдали свои жизни, исполняя свой долг. Их героические поступки навсегда останутся в нашей памяти. Дорогие друзья, благодарю вас за преданность делу, самоотверженность и высокий профессионализм. Пусть границы нашего государства всегда находятся под надёжной защитой, а ваши усилия способствуют поддержанию мира и стабильности», - обратился к участникам мероприятия Андрей Гнеушев.

Почетные гости, ветераны-пограничники и представители общественных организаций возложили цветы к стеле и почтили память павших минутой молчания.

«День пограничника - это особый праздник, день мужества, чести и верности долгу. Пограничники - это те, кто первыми встречает угрозу, кто стоит на переднем крае защиты Отечества, круглосуточно охраняет покой страны. Мы с гордостью вспоминаем пограничников Великой Отечественной войны, героев Афганистана, Северного Кавказа, СВО и других горячих точек. Благодарим тех, кто сейчас несет службу на рубежах России. Пусть ваша служба всегда будет честной и достойной, память о героях будет вечной, а наш общий долг - хранить ее и передавать будущим поколениям», - сказал председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» им. В.А. Матросова Андрей Петров.

Затем в Парке Победы на аллее пограничной славы состоялось памятное мероприятие, посвященное празднованию Дня пограничника. Для гостей был организован праздничный концерт и показательные выступления военно-патриотических клубов.