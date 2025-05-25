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Общество

На страже рубежей страны: нижегородцы возложили цветы в честь Дня пограничника

28 мая 2025 17:28  [102] Общество
На страже рубежей страны: нижегородцы возложили цветы в честь Дня пограничника

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В сквере имени Героя Советского Союза генерал-майора Константина Ракутина на площади Сенной прошла торжественная церемония возложения цветов к стеле «Пограничникам всех поколений». Мероприятие приурочено к Дню пограничника – государственному празднику, установленному указом президента Российской Федерации в 1994 году. Митинг состоялся в рамках партийного проекта «Историческая память».

28 мая отмечается 107-я годовщина со дня образования пограничной службы. Участники церемонии почтили память всех, кто стоял и продолжает стоять на страже рубежей нашей Родины, и отдали дань уважения героям, ушедшим в вечный дозор.

На торжественном митинге с приветственным словом выступил главный федеральный инспектор по Нижегородской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, генерал-майор пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Мурзин.

«Для меня, как для пограничника, 28 мая имеет особое значение. Важность пограничных войск в структуре армии сложно переоценить. Сегодня российские пограничники не только словом, а и делом демонстрируют воинскую доблесть и самоотверженную любовь к Родине», - отметил Александр Мурзин.

Организатором мероприятия выступил председатель президиума Совета Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» Андрей Петров. В церемонии приняли участие активисты и сторонники партии «Единая Россия», председатель НРОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Зыков, ветераны пограничных войск, общественные деятели, жители Нижнего Новгорода, кадеты, юнармейцы, Росгвардия, «Движение Первых». Участники церемонии продемонстрировали единство и глубокое уважение к истории и защитникам Отечества.

«Сегодня хочется поблагодарить тех, кто неустанно защищает границы нашей страны, обеспечивая мир и спокойствие каждому из нас. Пусть День пограничника станет символом мужества, честности и героизма, вызывая заслуженную гордость за наших храбрых защитников», - сказала нижегородка Тамара Зудина.

В преддверии Дня пограничника на площадке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» провели квиз для студентов Речного училища. В игровой форме ребята проверили знания о пограничниках и истории России. 

«Когда я отвечал на вопросы о подвигах пограничников ловил себя на мысли: как же мало мы ещё знаем о людях, которые сутками охраняют рубежи Родины. Особенно зацепил блок про нижегородцев - героев-пограничников. Я вдруг осознал, что их потомки могут жить в соседнем дворе. И организаторы молодцы. Вместо сухой лекции дали нам азарт, командный дух и ту самую искреннюю гордость, когда понимаешь: твоя страна стоит на плечах таких титанов», - поделился впечатлениями один из участников квиза.

Победители квиза получили памятные подарки и дипломы. Организаторами мероприятия выступили штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» и региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области.
 

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Теги:
Военные Единая Россия Праздники
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