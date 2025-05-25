Нижегородское бизнес-сообщество отпраздновало День российского предпринимательства Экономика

Фото: Сергей Досталев

Около 450 представителей предпринимательского сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, общественных и деловых объединений приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства в Нижнем Новгороде 28 мая.

Мероприятие провело региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства совместно с областным центром «Мой бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, гендиректор Торгово-промышленной палаты региона Александр Пушкин.

«Торжественные встречи, приуроченные ко Дню российского предпринимательства, мы проводим ежегодно. Отмечаем на них успехи наших предпринимателей: предприятий-победителей профильных конкурсов, получателей государственной поддержки, тех, кто достиг максимальных успехов в своей отрасли. С каждым годом вклад предпринимателей в экономику растет. Нижегородское малое и среднее предпринимательство обеспечивают более 28 процентов валового регионального продукта, что существенно выше, чем в среднем по России», – отметил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора добавил, что и в целом количество предпринимателей продолжает расти: с апреля 2024-го по апрель 2025 года количество субъектов МСП в Нижегородской области увеличилось на три тысячи. На сегодняшний день в области насчитывается 133 тысячи субъекта МСП, включая микропредприятия, малые и средние предприятия.

«Сейчас не самое простое время для бизнеса: высокая ключевая ставка, дорогие кредиты, санкционное давление. Но, несмотря на экономические условия, Нижегородская область демонстрирует уверенный рост в сфере предпринимательства. В 2024 году малый и средний бизнес получил рекордную поддержку – свыше пяти миллиардов рублей. Мы видим результат – число предприятий растёт, самозанятых стало почти в полтора раза больше, а нижегородские социальные предприниматели – в ТОП-5 по стране. Наша задача – создавать условия для развития. Налоговые преференции, льготные займы и субсидии – это реальные инструменты, которые помогают бизнесу оставаться устойчивым и конкурентоспособным. Вместе мы сможем преодолеть любые вызовы», – сказал Евгений Люлин.

По словам Максима Черкасова, один из главных драйверов развития предпринимательства в Нижегородской области - региональный центр «Мой бизнес» и его филиалы в 39 муниципалитетах. Это самая обширная сеть в стране. Только за первый квартал 2025 года специалисты оказали более 11 тысяч консультаций.

«В этом году центр «Мой бизнес» продолжает реализацию уже зарекомендовавших себя проектов, таких как Дни поставщика, бизнес-миссии, активно развивает поддержку предпринимателей по внедрению системы маркировки «Честный знак», помогает получить льготное финансирование. На этой неделе был дан старт проекту «СВОё дело» для участников СВО и членов их семей. В том числе благодаря мерам господдержки оборот субъектов малого и среднего предпринимательства региона за 2024 год вырос на четверть и составил более 2,9 триллиона рублей», – сказал Максим Черкасов.

В рамках празднования Дня предпринимательства состоялась выставка продукции нижегородских производителей. Свои товары представили 30 компаний, успешно использующих для развития инструменты, которые предлагают центр «Мой бизнес» и другие организации инфраструктуры поддержки. Компании продемонстрировали на выставке изделия из металла, одежду, сварочное и медицинское оборудование, беспилотники, программное обеспечение, 3D-принтер и пищевую продукцию.

Евгений Люлин и Андрей Саносян вручили в почетные знаки «Заслуженный предприниматель Нижегородской области». Звания удостоены генеральный директор ООО «УК «Экоинвест» Вадим Агафонов, директор ООО «ТД «Красный якорь» Дмитрий Барыкин, генеральный директор ООО «УК «Луидор» Сергей Гусев, учредитель и директор по стратегическому развитию ООО «Рускомтранс» Константин Дежурнов, генеральный директор АО «Дзержинскхлеб» Сергей Пляскин, генеральный директор АО «УК биохимического холдинга «Оргхим» Николай Ходов.

Кроме того, состоялась церемония награждения победителей областного конкурса «Предприниматель года», были подведены итоги Рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций.

Также лучших предпринимателей наградили почетными грамотами и дипломами правительства Нижегородской области, Законодательного собрания и министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона. Торгово-промышленная палата Нижегородской области наградила победителей регионального этапа Национальной премии «Золотой Меркурий».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.