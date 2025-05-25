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Общество

Рабочий день в Нижегородской области могут сократить из-за жары

29 мая 2025 10:43  [158] Общество
Рабочий день в Нижегородской области могут сократить из-за жары

Фото: Александр Воложанин

Из-за аномальной жары в Нижегородской области работодателям могут рекомендовать сокращать рабочее время. Такие меры предусмотрены санитарными правилами и рекомендациями Роспотребнадзора при повышении температуры в помещении.

Согласно действующим нормам, если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5 градуса, продолжительность смены должна быть уменьшена на один час. При температуре 29 градусов сокращение составит два часа, а если термометры покажут 30,5 градуса — на четыре часа.

Эти меры направлены на сохранение здоровья сотрудников. Экстремальная жара может вызывать ухудшение самочувствия, перегрев организма и падение продуктивности, особенно при физическом или умственном напряжении.

Рекомендации носят рекомендательный характер, однако работодателям советуют учитывать погодные условия и при необходимости адаптировать график работы.

Ранее сообщалось, что последняя майская неделя будет невероятно жаркой. По уточненному прогнозу, с 27 мая по 1 июня в Нижегородской области ожидается аномальная жара. Температура воздуха будет выше нормы на 7-10 градусов. При этом синоптики не исключают грозы в конце рабочей пятидневки. 

Напомним, что из-за несносной жары в Нижнем Новгороде организован полив улиц и зеленых зон.

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Теги:
Жара Работа Роспотребнадзор
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