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Спорт

Эн+ и РУСАЛ организовали в Нижнем Новгороде открытый шахматный турнир

29 мая 2025 11:38  [51] Спорт
Эн+ и РУСАЛ организовали в Нижнем Новгороде открытый шахматный турнир

В Нижнем Новгороде на площадке клуба «Лидер» Эн+ и РУСАЛ организовали открытый турнир «Плюс Шахматный разряд». В соревновании приняли участие более 140 человек в возрасте от 7 лет, в том числе титулованные мастера спорта, любители и новички.

«Шахматные турниры позволяют молодым талантливым игрокам проявить себя, приобрести ценный опыт общения с сильными соперниками и совершенствовать свое мастерство. Шахматы воспитывают терпение, внимательность, умение анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения. Эти навыки имеют большое значение в повседневной жизни и в профессиональной деятельности», - сказал заместитель генерального директора филиала «Нижегородский» ГК «Эн+ ТеплоВолга» Алексей Родин.

Один из инициаторов создания шахматного клуба Эн+ и РУСАЛ Кирилл Петров отметил, что клубу всего два года, но за это время он собрал 200 участников из городов присутствия компании.

«Нашему молодому клубу всего два года, но у нас уже 200 участников из городов присутствия компании. Мы гордимся, что среди сотрудников компании Эн+ есть мастер FIDE из города Дивногорск, на предприятиях в Североуральске работают высокорейтинговые игроки. А с учетом современных технологий, сотрудники территориально распределенных предприятий могут принимать участие в онлайн-турнирах в единой цифровой локации, делиться опытом с любителями и новичками», - рассказал Кирилл Петров.

Президент Федерации шахмат Нижегородской области Илья Завиваев поблагодарил Эн+ и РУСАЛ за инициативу по организации турнира и отметил, что поддержка интеллектуального вида спорта должна стать трендом среди других компаний крупного бизнеса.

«Через несколько лет повзрослевшие ребята придут работать в корпорации и будут вносить свой интеллектуальный вклад в развитие бизнеса. Шахматы формируют все необходимые качества для успешного выполнения ответственных задач: работа с большим объемом информации, стратегическое видение, способность принять единственно верное решение, сделать сильный ход и победить», - сказал Илья Завиваев.

За шахматным турниром наблюдала амбассадор проекта, чемпионка Европы, Women FIDE Master, победительница Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» Елизавета Петрова.

«В Нижнем Новгороде растут талантливые, сильные дети, которые будут отстаивать честь страны на международных соревнованиях. Радует, что в России есть сильные эксперты, которые могут так хорошо, так ярко тренировать детей», - сказала Петрова.

Среди участников соревнований – чемпионка Москвы, призер чемпионатов столицы Ксения Петрова, которая входит в топ-10 юных шахматисток России. Она занимается шахматами с двух лет, а с пяти лет участвует в турнирах. Ксения убеждена, что секрет успешной игры – «уверенно настраивать себя на победу, не обращать внимания на рейтинг соперников».

Участвовала в соревновании и одна из лучших спортсменок страны, чемпионка мира, Азии, Европы Кристина Завиваева. «Все соперники были очень сильными. Несмотря на напряжение, волнение, я получила удовольствие от игры», - сказала Кристина Завиваева.

Напомним, интеллектуально-игровое сообщество – шахматный клуб «Плюс Шахматный разряд» действует с 2023 года. В течение года для сотрудников компаний ЭН+ и РУСАЛ и их детей проходят еженедельные образовательные встречи и онлайн-турниры по игре в шахматы. В городах присутствия компаний также проводятся открытые турниры для всех желающих. В частности, следующие соревнования состоятся в Братске – 31 мая и в Иркутске – 7 июня. По итогам 28 отборочных этапов онлайн (гран-при) сильнейшие шахматисты из городов присутствия Эн+ и РУСАЛ будут приглашены на очный финал, который состоится 12 – 13 июня в Красноярске.

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Теги:
шахматы Эн+
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