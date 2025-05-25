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Общество

Нижегородцы вышли на 3 место по интересу к речным круизам

29 мая 2025 11:47  [37] Общество
Нижегородцы вышли на 3 место по интересу к речным круизам

Фото: Александр Воложанин

Впереди рейтинга оказались москвичи и жители Санкт-Петербурга. В топ-5 вошли также жители Самарской области и Татарстана. За апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования речных круизов в Нижнем Новгороде вырос на вырос на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Трендом нового навигационного сезона стали речные маршруты через малые города и села, свидетельствует совместная аналитика МегаФона, Донинтурфлота и Cruise.ru.

Нижегородская область оказалась на 3 месте по интересу жителей к круизному отдыху. Второй год подряд в числе любителей речных туров больше женщин — их доля составляет 62%. А самая значительная возрастная группа — путешественники 35–44 лет, на которых приходится 32% бронирующих круизы. Далее следуют туристы 45–54 лет (26%) и группа 55+ (16%).

В этом году растущая динамика на сайтах для бронирования туров наблюдается уже с середины весны, тогда как в 2024-м пользователи активно выбирали круизы в летние месяцы, то есть непосредственно в высокий сезон судоходства. На изменение повлияло как увеличение сроков навигации, так и развитие отрасли внутри страны.

В целом по стране топ предпочтений туристов возглавляют маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару, Саратов и другие города вдоль реки. Столица страны ожидаемо лидирует в рейтинге городов отплытия, а прибывают любители водных прогулок чаще всего в Санкт-Петербург, Казань и Астрахань. В восточной части России туристы в основном бронируют круизы по Енисею со стартом в Красноярске и речные маршруты по Оби с отправлением из Новосибирска.

Тренд этого сезона — путешествия по воде с остановками в малых городах, поселках, селах и станицах, например, в Тетюшах, Хийденсельге, Сортавале, Горицах, Плесе, Кинешме, Мышкине, Романовской и Старочеркасской.

В 40% случаев туристы выбирают круизы длительностью в четыре–шесть дней. Каждый пятый турист предпочитает протяженные путешествия в семь–восемь дней. Однако в 2025 году также растет спрос на короткие туры продолжительностью три дня и две ночи. Для новых туристов это возможность протестировать круизный отдых, погрузиться в его атмосферу, узнать особенности, отмечают аналитики. Так, 20% отдыхающих, отправившихся в трехдневное плаванье в 2024 году, забронировали более продолжительные путешествия в предстоящем сезоне.

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Теги:
Мегафон Речные перевозки
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