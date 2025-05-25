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Общество

Акция "Мы за ZОЖ!" пройдет для дзержинцев в День города

29 мая 2025 11:51  [45] Общество
Акция Мы за ZОЖ! пройдет для дзержинцев в День города

Фото: Кира Мишина

Жителей и гостей Дзержинска приглашают принять участие в масштабной оздоровительной акции регионального марафона «Мы за ZОЖ!» (0+), которая пройдет 31 мая в рамках празднования Дня города на Окской набережной.

Как рассказали в облминздраве, с 12:00 до 16:00, можно будет принять участие в различных спортивных состязаниях, потанцевать, сделать зарядку, получить полезную информацию о здоровье, поучаствовать в розыгрыше призов, а также попасть на консультации врачей узких специальностей. Мероприятия акции рассчитаны как на взрослых, так и на детей.

Первой площадкой акции станет центральная сцена, в 12:00 на ней дадут торжественный старт празднику здоровья. Гостей ждут спортивные мероприятия, в том числе флешмобы, а также концерт. Здесь же будет работать площадка, где гости попробуют свои силы в сдаче норм ГТО и смогут позаниматься спортом. Для детей будет работать специальная зона, где можно будет весело провести время с аниматорами.

Вторая площадка – «Шатер здоровья» – станет местом проведения медицинских консультаций. Гости праздника смогут бесплатно обратиться к терапевту, педиатру, неврологу, эндокринологу, дерматологу и психологу. Медики измерят посетителям артериальное давление, проведут исследования глазного дна, исследования крови на уровень сахара и холестерина, определят антропометрические показатели и рассчитают индекс массы тела. Для выявления ранних признаков развития меланомы можно будет пройти дерматоскопическое исследование.

На еще одной площадке участникам акции предоставят возможность пройти скрининговые исследования в передвижных медицинских комплексах. На территории перед городским физкультурно-оздоровительным комплексом можно будет сделать ЭКГ, УЗИ сосудов головы и шеи, пообщаться с кардиологом, пройти маммографическое и флюорографическое обследования. Кроме того, специалисты Нижегородского центра по борьбе со СПИД проведут желающим экспресс-тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

В областном минздраве подчеркнули, что запись на врачебные консультации и диагностические исследования будет осуществляться у каждого передвижного диагностического модуля с 11:30 до 12:00. Результаты обследований будут либо выданы на руки пациентам, либо направлены в поликлинику по месту прикрепления через единую медицинскую информационную систему. В свою очередь, попасть на прием к медикам в «Шатре здоровья» можно будет в порядке живой очереди.

«Региональный марафон «Мы за ZОЖ!», стартовавший в Нижнем Новгороде во Всемирный день здоровья, в течение полугода пройдёт в 20 муниципальных образованиях области. Все мероприятия, которые мы будем проводить, нацелены на формирование у нижегородцев культуры здорового образа жизни, приобщение сразу нескольких поколений к идеям заботы о собственном здоровье и здоровье своих детей. Укрепление общественного здоровья – это одна из задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Приглашаем всех желающих разделить с нами эмоции настоящего праздника здорового образа жизни», – сказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Савицкая.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

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Теги:
Здоровье Нацпроект
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