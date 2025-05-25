Нижегородцам напомнили о законах, которые вступят в силу в июне Политика

В июне в России начнут действовать сразу несколько новых законов, о чём напомнил телеканал "360".

В начале лета вступит в силу ряд мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. С целью защиты граждан от финансовых потерь и действий злоумышленников, были приняты два новых закона.

Сотрудники банков, государственных структур, телекоммуникационных компаний и торговых площадок не смогут предоставлять гражданам сведения через зарубежные мессенджеры. Также вступит в силу запрет на отправку кодов доступа к порталу "Госуслуги" в ходе телефонного разговора - такие СМС будут приходить только по окончании звонка.

В сфере бизнеса также произойдут изменения. Теперь предприниматели должны будут заранее сообщать о начале своей деятельности, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с проверкой товаров и условий производства.

Одним из главных векторов законотворческой деятельности остаётся содействие участникам специальной военной операции и их близким. С 23 мая в России действует закон, предоставляющий детям военнослужащих, участвующих в СВО, преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.