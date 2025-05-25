Правительство России и регионы объединяют усилия для обновления ЖКХ Общество

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Модернизация коммунальной инфраструктуры стала одной из ключевых задач строительного комплекса России. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, подписанные с регионами меморандумы станут важным инструментом в достижении целей, поставленных президентом — к 2030 году улучшить качество коммунальных услуг для не менее чем 20 миллионов граждан.

"Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из самых чувствительных отраслей, напрямую влияющая на повседневную жизнь людей. Комплексный подход к модернизации инфраструктуры позволит существенно повысить качество услуг и надёжность систем. Подписанные с субъектами РФ меморандумы закрепляют конкретные обязательства, включая утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и постепенное обновление изношенных сетей", — подчеркнул Хуснуллин.

Среди ключевых задач — сокращение времени ликвидации аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не менее чем на 3% ежегодно, а также замена не менее 2,5% инженерных сетей ежегодно, начиная с 2030 года. Кроме того, до 1 января 2026 года регионы должны утвердить единые нормативы потребления коммунальных ресурсов, а также реализовать программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, совместная работа с регионами охватывает модернизацию более 2 тысяч объектов водоснабжения в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", входящего в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Мониторинг исполнения условий меморандумов будет осуществляться Фондом развития территорий. По словам генерального директора ФРТ Ильшата Шагиахметова, все сведения о подписанных документах и планируемых мероприятиях будут интегрированы в автоматизированную систему. На сегодня в систему уже включены более 43 тысяч мероприятий, которые предстоит реализовать до 2030 года.

Нижегородская область: конкретные шаги по улучшению водоснабжения

В числе регионов, активно включившихся в реализацию программы, — Нижегородская область. Здесь в рамках государственной региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)" завершается капитальный ремонт водопроводной сети в рабочем посёлке Мухтолово Ардатовского муниципального округа. Водопроводы, построенные ещё в 1965 году и имевшие износ более 95 %, полностью обновляются. Строительная готовность объекта составляет 99 %, а завершение работ ожидается до конца сентября 2025 года. Общая стоимость — более 161 млн рублей, из которых свыше 102 млн предоставлены Фондом развития территорий.

Также в завершающую стадию вошёл первый этап модернизации сетей холодного водоснабжения в городе Навашино. Проект включает реконструкцию существующих и строительство новых водопроводных сетей. Работы ведутся с 2023 года, а их завершение также запланировано на сентябрь 2025-го. Благодаря синхронизации с ранее построенными водозаборными сооружениями, созданными в рамках федерального проекта "Чистая вода", обновлённая система позволит обеспечить качественное водоснабжение более 2,2 тысячи жителей города. Общая стоимость проекта составляет почти 270 млн рублей, из которых основную долю также покрывает Фонд развития территорий.