Николай Валуев разрекламировал нижегородский парк "Швейцария" Общество

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев посетил нижегородский парк "Швейцария" 28 мая. Общественное пространство в Приокском районе впечатлило политика и прославленного спортсмена. Он назвал парк «замечательным».

Судя по видео, опубликованному в официальном телеграм-канале "Швейцарии", для знаменитости устроили экскурсию по огромному парковому пространству.

"Невероятное количество локаций для спорта, активного образа жизни, отдыха и единения с природой", - сказал Валуев.

Он также обратил внимание на наличие общественных туалетов.

А в своем личном телеграм-канале Валуев опубликовал видео, снятое на территории кремля рядом с Вечным огнем. Он показал своим подписчкам вид на Стрелу, стадион "Нижний Новгород" и строящуюся ледовую арену.

"Поверьте, в Нижнем обязательно стоит побывать. Причем не раз! Здесь замечательные люди, прекрасная архитектура. После 800-летия город действительно преобразился. Я приезжал сюда наскоками, а сейчас вижу, насколько он красив", - отметил гость.

Напомним, 28 мая в Нижнем Новгороде состоялось заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, посвященное вопросам природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологии. В работе комиссии приняли участие глава Нижегородской области Глеб Никитин, председатель комиссии Жанна Чернявская и ее зам Николай Валуев. Подробности читайте здесь.

Кстати, в майские праздники по "Швейцарии" вместе с семьей прогулялся народный артист России Сергей Безруков. А в конце месяца в Нижний Новгород приезжала певица Анна Семенович. Ее восхитил город.