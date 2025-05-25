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Афиша

Движение поездов на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде откроется 31 мая

29 мая 2025 12:39  [107] Афиша
Движение поездов на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде откроется 31 мая

В преддверии Международного дня защиты детей на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде состоится праздничное мероприятие, посвященное открытию 86 сезона летних пассажирских перевозок (0+).

Так, 31 мая 2025 года будет дан старт движения поездов. Проезд в этот день для всех пассажиров будет бесплатным.

Первое отправление поезда на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде со станции Родина – в 10:00. Ознакомиться с расписанием движения поездов на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде  можно на официальном сайте ГЖД в разделе "Детская железная дорога Нижнего Новгорода".

В программе открытия Малой Горьковской на станции Родина состоятся: торжественная линейка, выступление ростовых кукол, детские конкурсы, осмотр экспонатов выставки технического творчества, а также награждение лучших воспитанников ДЖД в Нижнем Новгороде.

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде будет работать с 1 июня по 28 августа 2025 года со среды по воскресенье (понедельник и вторник – выходной). Составы будут отправляться согласно расписанию (10:00, 11:00, 14:00, 15:00).

Более 850 юных железнодорожников ДЖД в Нижнем Новгороде будут обслуживать всю инфраструктуру и обеспечивать движение поездов. Также они освоят основы железнодорожных профессий: машинист локомотива, дежурный по станции, проводник и др. В течение учебного года они прошли подготовку по основам железнодорожного дела, в том числе по охране труда.

В каждом рейсе по традиции управлять локомотивом будет юный железнодорожник под присмотром опытного наставника, а пассажирами станут – все желающие жители и гости города.

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Теги:
ГЖД
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