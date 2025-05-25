Стоимость питания в детсадах и школах Нижнего Новгорода вырастет с 1 июля Общество

Питание в детсадах и школах Нижнего Новгорода подорожает с 1 июля. Об этом говорится в постановлении горадминистрации об установлении новых расценок.

Питание дошколят в возрасте до трех лет подорожает с 160,56 до 169,87 рубля, от трех до семи лет сумма увеличится с 178,76 рубля до 189,13 рубля.

В общеобразовательных учреждениях также произойдет рост цен. Завтрак подорожает с 91,33 рубля до 96,63 рубля, обед — с 109,6 до 115,96 рубля, а полдник — с 42,25 до 44,7 рубля.

Для учащихся 5-11 классов в школах-интернатах дневное питание теперь будет стоить 308,02 рубля. Ранее эта сумма составляла 291,13 рубля.

Ранее сообщалось, что депутаты гордумы одобрили расширение перечня льготников, имеющих право на бесплатное питание в муниципальных школах и детских садах. В него включили детей сотрудников СК, которые находятся в зоне СВО.