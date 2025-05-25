Врачи напомнили нижегородцам о правилах поведения в жару Общество

Фото: Александр Воложанин

В разгар аномальной жары в Нижнем Новгороде врачи напоминают жителям о важности регулярного контроля за здоровьем, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Поводом для этого послужил случай в поликлинике №30 Советского района, где врачу удалось своевременно выявить угрозу жизни пациента.

Как пишет телеграм-канал "Бокал прессека", во время планового обследования в рамках диспансеризации врач Наталья Московкина обратила внимание на тревожные изменения на ЭКГ. Несмотря на отсутствие жалоб со стороны пациента, были зафиксированы первые признаки острого коронарного синдрома — потенциального инфаркта.

Пациента незамедлительно доставили в сосудистый центр на машине скорой помощи.

На фоне устойчивой жары, которая сегодня в городе достигла +30°C, медики особенно настоятельно рекомендуют:

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями измерять артериальное давление 2–3 раза в день. Жара может вызывать его резкие колебания;

избегать физической нагрузки на открытом солнце, даже умеренной, так как она резко увеличивает частоту сердечных сокращений;

при первых симптомах — головокружении, одышке, боли в груди — необходимо остановиться, уйти в тень и вызвать скорую помощь;

лекарственные препараты, особенно нитраты (например, нитроглицерин), нужно хранить в прохладном месте: высокая температура снижает их эффективность.

Обратиться за экстренной медицинской помощью необходимо при появлении следующих признаков:

давящая боль в груди с отдачей в руку, шею или челюсть;

резкая слабость, холодный пот, спутанность сознания;

одышка в покое;

отечность ног;

повышение температуры тела выше 38,5°C.

Ранее сообщалось, что рабочий день в Нижегородской области могут сократить из-за жары.