Врачи напомнили нижегородцам о правилах поведения в жару

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В разгар аномальной жары в Нижнем Новгороде врачи напоминают жителям о важности регулярного контроля за здоровьем, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Поводом для этого послужил случай в поликлинике №30 Советского района, где врачу удалось своевременно выявить угрозу жизни пациента.
Как пишет телеграм-канал "Бокал прессека", во время планового обследования в рамках диспансеризации врач Наталья Московкина обратила внимание на тревожные изменения на ЭКГ. Несмотря на отсутствие жалоб со стороны пациента, были зафиксированы первые признаки острого коронарного синдрома — потенциального инфаркта.
Пациента незамедлительно доставили в сосудистый центр на машине скорой помощи.
На фоне устойчивой жары, которая сегодня в городе достигла +30°C, медики особенно настоятельно рекомендуют:
Обратиться за экстренной медицинской помощью необходимо при появлении следующих признаков:
Ранее сообщалось, что рабочий день в Нижегородской области могут сократить из-за жары.
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