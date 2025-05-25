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Общество

Врачи напомнили нижегородцам о правилах поведения в жару

29 мая 2025 15:14  [113] Общество
Врачи напомнили нижегородцам о правилах поведения в жару

Фото: Александр Воложанин

В разгар аномальной жары в Нижнем Новгороде врачи напоминают жителям о важности регулярного контроля за здоровьем, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Поводом для этого послужил случай в поликлинике №30 Советского района, где врачу удалось своевременно выявить угрозу жизни пациента.

Как пишет телеграм-канал "Бокал прессека", во время планового обследования в рамках диспансеризации врач Наталья Московкина обратила внимание на тревожные изменения на ЭКГ. Несмотря на отсутствие жалоб со стороны пациента, были зафиксированы первые признаки острого коронарного синдрома — потенциального инфаркта.

Пациента незамедлительно доставили в сосудистый центр на машине скорой помощи.

На фоне устойчивой жары, которая сегодня в городе достигла +30°C, медики особенно настоятельно рекомендуют:

  • людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями измерять артериальное давление 2–3 раза в день. Жара может вызывать его резкие колебания;
  • избегать физической нагрузки на открытом солнце, даже умеренной, так как она резко увеличивает частоту сердечных сокращений;
  • при первых симптомах — головокружении, одышке, боли в груди — необходимо остановиться, уйти в тень и вызвать скорую помощь;
  • лекарственные препараты, особенно нитраты (например, нитроглицерин), нужно хранить в прохладном месте: высокая температура снижает их эффективность.

Обратиться за экстренной медицинской помощью необходимо при появлении следующих признаков:

  • давящая боль в груди с отдачей в руку, шею или челюсть;
  • резкая слабость, холодный пот, спутанность сознания;
  • одышка в покое;
  • отечность ног;
  • повышение температуры тела выше 38,5°C.

Ранее сообщалось, что рабочий день в Нижегородской области могут сократить из-за жары.

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Теги:
Жара Медицина и здоровье
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