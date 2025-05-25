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Общество

Иностранные блогеры открыли для себя Нижегородскую область

29 мая 2025 14:59  [123] Общество
Иностранные блогеры открыли для себя Нижегородскую область

Фото: Кира Мишина, минтуризма Нижегородской области

В рамках федерального проекта "Добро пожаловать в Россию!" Нижегородскую область с 26 по 28 мая посетила группа иностранных блогеров. Инициатором проекта выступила депутат Государственной Думы Мария Бутина.

Совокупная аудитория участников блог-тура в социальных сетях превышает миллион подписчиков. Главная задача поездки — формирование у зарубежной публики объективного восприятия жизни в современной России через знакомство с Нижегородской областью, а также презентация региона как благоприятного места для проживания и ведения бизнеса.

"Нижний Новгород — это флагман нашей инициативы. Здесь работает отличное агентство "ОКА", с которым мы выстроили тесное взаимодействие. Именно Нижегородская область системно и последовательно подходит к вопросам переселения людей из недружественных стран", — заявила Мария Бутина.

Программа визита была подготовлена министерством международных и межрегиональных связей региона совместно с кадровым агентством "ОКА". Основное внимание уделили демонстрации экономических возможностей, научно-образовательной базы и культурного наследия области.

Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева подчеркнула, что гости не только представляют медиасообщество, но и разделяют ценности, близкие российской культуре.
"Мы стремимся разрушать мифы и предвзятые представления. Надеемся, что контент, который блогеры создадут после этой поездки, поможет зарубежной аудитории увидеть настоящую Россию. Возможно, кто-то даже задумается о переезде в наш регион", — отметила она.

Генеральный директор агентства "ОКА" Якоб Пиннекер рассказал о работе с блогерами и задачах, выходящих за рамки туристического интереса.

"Мы демонстрируем не только природную красоту и инфраструктуру региона, но и реальные примеры успешной адаптации иностранных специалистов. Эти истории — доказательство того, что Нижегородская область предлагает не просто комфортную среду, но и возможности для карьерного роста", — отметил он.

Во время визита участники встретились с теми, кто уже сделал выбор в пользу региона. Среди них — Ремо Кирш, выходец из Германии, советник губернатора по вопросам переселения, который строит поселок "РуДе" в Богородском районе. Также блогеры пообщались с американкой Стейси Шрейдер — владелицей конного клуба "Три грации", проживающей в России более трёх десятилетий.

Для оценки агропромышленного потенциала региона делегация посетила СПК "Нижегородец".

"Интерес иностранных граждан к сельскому хозяйству в области растет. Мы открыты к сотрудничеству, готовы оказывать поддержку предпринимателям — от подбора земли до сопровождения проектов", — отметил Николай Хомутов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В рамках образовательного блока программа включала визит в ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Блогеры осмотрели инфраструктуру вуза, побывали в Симуляционном центре Института клинической медицины и пообщались с иностранными студентами.

"У нас обучаются студенты из почти 100 стран. Они активно участвуют в жизни университета, инициируют межкультурные проекты. Мы открыты миру и рады делиться нашими возможностями", — рассказал ректор Олег Трофимов.

Блогерам также презентовали IT-кампус "НЕЙМАРК", который станет инновационной площадкой для международного сотрудничества в сфере технологий.

Культурная часть визита включала экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением главных достопримечательностей: Парка 800-летия, Нижегородской ярмарки, Стрелки, набережной и Кремля.
Завершилась поездка в городе Городец, где участники посетили Город мастеров, приняли участие в мастер-классе по народным промыслам и насладились традиционным чаепитием с городецким пряником. Финальной точкой маршрута стала Городецкая сыроварня "Курцево".

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Теги:
блогеры Госдума Туризм
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