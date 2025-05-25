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Общество

Новую модель автобуса ЛиАЗ тестируют на маршруте №90 в Нижнем Новгороде

29 мая 2025 16:22  [89] Общество
Новую модель автобуса ЛиАЗ тестируют на маршруте №90 в Нижнем Новгороде

Фото: минтранс Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начали испытания новой модели автобуса ЛиАЗ "NG Citymax 12". Тестовую эксплуатацию проводит предприятие "Нижегородпассажиравтотранс". Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Цель испытаний — оценить надежность новой техники, рассчитать стоимость обслуживания и определить, насколько модель подходит для замены старого подвижного состава, который уже выведен из эксплуатации.

Автобус оснащен дизельным двигателем ЯМЗ 537. В салоне предусмотрено 30 сидячих мест, а также одно — специально для инвалидной коляски.

Для удобства пассажиров установлены восемь USB-разъемов для зарядки мобильных устройств. Также в салоне есть медиапанель, кондиционер и стационарные валидаторы для оплаты проезда.
В настоящий момент новый автобус работает на маршруте № 90. Тестирование продлится до конца октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обкатку проходит "безрогий" троллейбус.

Также выяснилось, что на нижегородские маршруты №6 и №7 вернулся уникальный трехсекционный трамвай. А по маршруту А-42 начал курсировать новый автобус КамАЗ.

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Теги:
автобусы Минтранс Общественный транспорт
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