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29 мая 2025 17:03  [97] Автовладельцы Нижегородской области массово переходят на вторичный рынок
Общество

Автовладельцы Нижегородской области массово переходят на вторичный рынок

29 мая 2025 17:03  [97] Общество
Автовладельцы Нижегородской области массово переходят на вторичный рынок

Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech провели исследование спроса на автомобили среди жителей Нижегородской области.

Согласно опросу, предпочтение подержанным машинам отдают большинство жителей Нижегородской области — 77%, и только 23% готовы купить новую машину.

Среди тех, кто хочет приобрести автомобиль с пробегом, 68% привлекает более низкая цена по сравнению с новым транспортным средством. Еще 22% респондентов интересуют марки автомобилей, ушедшие с российского рынка.

"Рост стоимости автомобилей на фоне общей экономической ситуации, высокая кредитная ставка и уход с российского рынка привычных марок автомобилей заставляют россиян рассматривать рынок автомобилей с пробегом. Для продавцов это сигнал о том, что выход на покупателей новых автомобилей становится все более сложным и требует рекламных инструментов, позволяющих таргетировать сообщения на узкую целевую аудиторию, например, с помощью сегментов, собранных на базе Big Data", – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Опрос Центра аналитики и исследований МТС AdTech показал три главных фактора при выборе автомобиля с пробегом: хорошее состояние важно для 88% респондентов, доступная цена – для 82% и маленький пробег – для 45% опрошенных. Стоит отметить, что среди всех факторов желаемая марка и желаемая комплектация набрали всего 36% и 20% соответственно.

Возраст автомобиля играет важную роль при принятии решения о покупке. Наиболее популярным выбором среди нижегородцев стали подержанные машины возрастом от 3 до 5 лет — такую категорию отметили почти 40% опрошенных. Более возрастной транспорт, от 5 лет и старше, оказался интересен примерно трети респондентов (около 35%). Менее распространённый, но тоже весомый сегмент составляют автомобили возрастом от 1 до 3 лет — его готово рассмотреть около четверти участников опроса (24%). Совсем молодые машины, срок эксплуатации которых не превышает одного года, оказались наименее востребованы — их выбрало лишь 2% респондентов.

На вопрос "есть ли у вас автомобиль" положительно ответили 39% респондентов; планируют приобретать машину 28% опрошенных, из них 16% откладывают покупку до момента улучшения ситуации на рынке. Каждый третий участник опроса не планирует приобретать и не имеет на данный момент автомобиль. Большинство респондентов - 67% предпочитают откладывать деньги на покупку автомобиля, только 20% допускают использование кредита, оставшиеся 11% рассматривают способ покупки по трейд-ин с доплатой.

В целом, россияне в процессе принятия решения о приобретении подержанного автомобиля, используют различные информационные площадки. Сайты сервисов для покупки и перепродажи автомобилей смотрят 56% респондентов. Автомобильные форумы и блоги, сайты автомобильных СМИ – 44%. На официальные сайты автодилеров в раздел трейд-ин заходят 43% опрошенных, 38% смотрят автомобильные обзоры на видеоплатформах YouTube, RUTUBE, VK видео. Мобильные приложения для покупки и перепродажи автомобилей изучают 29% респондентов, 16% читают информацию в телеграм-каналах об автомобилях.

Об опросе:

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в апреле 2025 года.

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Теги:
Автомобили МТС
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