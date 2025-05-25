Россияне смогут совершать сделки с недвижимостью при помощи биометрии с 2026 года Общество

Госдума РФ накануне приняла закон о регистрации недвижимости при помощи биометрии. Он призван повысить надёжность операций, совершаемых в интернете, и укрепить гарантии владения имуществом для граждан. Использовать свои биометрические данные при удалённой регистрации прав на недвижимость россияне смогут уже с июля 2026 года.

Юрист Родион Юрьев, эксперт в области гражданского права, в беседе с телеканалом "360" высказал мнение о том, что внедрение биометрии в процесс сделок с недвижимостью не решит проблему мошенничества.

Юрьев отметил, что в настоящее время проверка личности при сделках с недвижимостью осуществляется на основании паспорта. Если бы биометрия действительно обеспечивала надёжную идентификацию, это было бы полезно.

Однако, как подчеркнул юрист, на данный момент нет признаков того, что она будет применяться в этой сфере. Это связано с отсутствием обязательного использования биометрии и наличием опасений в обществе относительно хранения персональных данных.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что люди часто становятся жертвами мошенников при продаже квартир. В таких случаях биометрия не сможет защитить их, так как они формально соглашаются на сделку добровольно. По мнению Юрьева, необходимо усилить защиту прав граждан, поскольку именно они чаще всего страдают от действий мошенников.

Он также отметил, что электронная подпись уже является достаточным средством для идентификации сторон договора и не требует обязательного использования биометрии.