Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 мая 2025 19:45  [69] Один человек погиб в ДТП с дикими животными в Нижегородской области в 2025 году
29 мая 2025 18:58  [137] Экс-директор нижегородского ГУММиД объявлен в федеральный розыск
29 мая 2025 18:16  [117] Начальника изолятора в Нижегородской области уличили в хищении топлива
29 мая 2025 18:04  [194] Дерево придавило машину и автобус на улице Ванеева в Нижнем Новгороде
29 мая 2025 16:50  [258] Силовики накрыли ячейку украинской секты в Нижегородской области
29 мая 2025 16:06  [171] Дело экс-директора Нижегородской кадетской школы передано в суд
29 мая 2025 14:29  [200] Мошенники стали чаще разводить пожилых на деньги в Нижнем Новгороде
29 мая 2025 13:07  [221] Мотоциклиста увезли в больницу после ДТП с полицейской "Нивой" в Кулебаках
29 мая 2025 11:49  [202] Дебош с битой в подъезде жилого дома в Новинках закончился проверкой полиции
29 мая 2025 10:28  [197] Бастрыкин взял на контроль дело о совращении 11-летнего ребенка в Кстове
Происшествия

Начальника изолятора в Нижегородской области уличили в хищении топлива

29 мая 2025 18:16  [117] Происшествия
Начальника изолятора в Нижегородской области уличили в хищении топлива

В Нижегородской области раскрыта коррупционная схема, организованная начальником изолятора временного содержания, расположенного в селе Сеченово. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с оперативниками ГУ МВД и следователями СК региона.

По данным следствия, с июля 2024 года по настоящее время должностное лицо, используя служебное положение, систематически присваивало дизельное топливо, предназначенное для нужд изолятора. Общий объём хищений составил 6 тонн, ущерб государству превысил 350 тысяч рублей.

На основании собранных материалов Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ — "Присвоение или растрата, совершённые с использованием служебного положения".

На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственные органы продолжают работу: проводятся мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что силовики силовики накрыли ячейку украинской секты в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сеченовский район ФСБ Хищение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных