Начальника изолятора в Нижегородской области уличили в хищении топлива

В Нижегородской области раскрыта коррупционная схема, организованная начальником изолятора временного содержания, расположенного в селе Сеченово. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с оперативниками ГУ МВД и следователями СК региона.
По данным следствия, с июля 2024 года по настоящее время должностное лицо, используя служебное положение, систематически присваивало дизельное топливо, предназначенное для нужд изолятора. Общий объём хищений составил 6 тонн, ущерб государству превысил 350 тысяч рублей.
На основании собранных материалов Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ — "Присвоение или растрата, совершённые с использованием служебного положения".
На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следственные органы продолжают работу: проводятся мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что силовики силовики накрыли ячейку украинской секты в Нижегородской области.
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