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Общество

"Леди в погонах-2025" из Нижегородской области рассказала о профессии пристава

29 мая 2025 18:25  [92] Общество
Леди в погонах-2025 из Нижегородской области рассказала о профессии пристава

Фото: личная страница героини в соцсетях

Инспектор ГУФССП по Нижегородской области Любовь Ступина, ставшая победительницей конкурса "Леди в погонах-2025", в интервью "Комсомольской правде – Нижний Новгород" поделилась, как изменилась ее работа за 12 лет службы, почему важна психологическая подготовка и как близкие помогли ей победить.

Ступина рассказала, что начала карьеру сразу после вуза и сегодня занимается контролем исполнения отдельных категорий дел. По её словам, профессия требует тонкого подхода к людям и постоянного развития: за последние годы многое изменилось — от приёма граждан до электронного документооборота.

Также она призналась, что участие в конкурсе стало настоящей проверкой на дружбу. За неё голосовали родные, коллеги и друзья со всей страны.

Помимо службы Любовь занимается спортом, рисует акварелью и воспитывает сына.

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Теги:
Конкурсы ФССП
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