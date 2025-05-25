ЗСНО поддержало проект ФЗ о внесении соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

29 мая на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 30 и 69 Жилищного кодекса Российской Федерации», разработанный комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

На практике существуют случаи, когда задолженность, возникшая по вине граждан, лишенных родительских прав в отношении детей-сирот, солидарно взыскивается с детей-сирот, которые не проживают с ними. Документ направлен на исключение подобных ситуаций.

«Это важный социальный законопроект, который устраняет несправедливость в отношении детей-сирот. Они не должны нести финансовую ответственность за действия тех, кто был лишен родительских прав. Наша задача – создать для них максимально благоприятные условия», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Имеющиеся меры поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг не предотвращают возникновения материальных проблем у детей-сирот в случае солидарного взыскания с них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

«К сожалению, существующие меры поддержки не решают эту проблему, оставляя детей уязвимыми перед финансовыми трудностями. Разработанный комитетом документ позволит устранить правовую коллизию, которая годами создавала проблемы для детей-сирот. Мы доработали его с учетом заключений экспертов, чтобы обеспечить надежную защиту прав детей-сирот», - отметил председатель комитета регионального парламента по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

Документ будет направлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.